Johnny Depp in lutto, l’attore era al capezzale dell’amico Jeff Beck: «È devastato»

La star era molto legata al leggendario chitarrista e di recente avevano calcato insieme i palchi di mezzo mondo

La notizia della morte di Jeff Beck, uno dei chitarristi più famosi della storia, ha sconvolto non solo i fan della musica ma anche una celebrità come Johnny Depp. L’attore di Pirati dei Caraibi era legatissimo al 78enne inglese.

Stando a quanto riferisce la testata People, lo era al tal punto da essere rimasto al suo fianco sul letto di morte. Alcune fonti affermano infatti che Johnny Depp fosse assieme a Jeff Beck assieme ad altre grandi rock star, al momento della sua morte, e che ora Depp sia «totalmente devastato» dalla sua comparsa.

I due avevano una lunga e consolidata amicizia, rinsaldata anche dal recente tour della scorsa estata. Subito dopo la vittoria al processo contro l’ex moglie Amber Heard, infatti, Johnny Depp aveva girato mezzo mondo assieme al chitarrista – facendo tappa tra l’altro anche in Italia. «La malattia è arrivata molto velocemente e si è deteriorata alla svelta nelle ultime due settimane» ha rivelato la fonte riguardo le condizioni di Jeff Beck, fermato da una meningite batterica.

La star, in ripresa dopo aver avuto ragione nella causa per diffamazione, starebbe ora processando la notizia della scomparsa dell’amico. Solo lo scorso giugno i due avevano pubblicato anche un album insieme e di lui aveva detto solo cose magnifiche, tanto da definirlo non solo un amico ma anche un fratello. Dal canto suo, Beck non era stato da meno quando dal palco del primo concerto dopo la sentenza aveva detto: «Ho incontrato questo ragazzo cinque anni fa e da allora non abbiamo mai smesso di ridere».

Foto: Noam Galai/Getty Images for SiriusXM

Fonte: People