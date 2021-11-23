Jurassic World: Dominion, ecco il primo teaser del film. Ed è un prologo di 5 minuti!

Grande sorpresa per i fan in attesa del nuovo film, Jurassic World: Dominion, in arrivo nell’estate del 2022. È stato infatti mostrato un primo prologo da 5 minuti del terzo capitolo della nuova trilogia. Diretto da Colin Trevorrow, porta indietro il pubblico a 65 milioni di anni fa per mostrare il mondo prima dell’esistenza dell’umanità e offrire allo stesso tempo un primo sguardo a come sarà il nuovo mondo protagonista del prossimo film.

Dopo gli eventi di Jurassic World: Fallen Kingdom, infatti, i dinosauri inizialmente rinchiusi nel nuovo parco a tema (distrutto da un’eruzione) si sono sparsi in giro per il mondo. Il nuovo capitolo regalerà ai fan il ritorno delle tre grandi star del film di Steven Spielberg: Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum (già apparso brevemente in Fallen Kingdom).

IL PROLOGO DI JURASSIC WORLD: DOMINION

IL CAST DI JURASSIC WORLD: DOMINION

Chris Pratt : Owen Grady

: Owen Grady Bryce Dallas Howard : Claire Dearing

: Claire Dearing Sam Neill : Dr. Alan Grant

: Dr. Alan Grant Laura Dern : Dr. Ellie Sattler

: Dr. Ellie Sattler Jeff Goldblum : Dr. Ian Malcolm

: Dr. Ian Malcolm Mamoudou Athie

Scott Haze

Dichen Lachman

Daniella Pineda: Zia Rodriguez

Isabella Sermon: Maisie Lockwood

Justice Smith: Franklin Webb

Omar Sy : Barry Sembène

: Barry Sembène DeWanda Wise

BD Wong : Dr. Henry Wu

: Dr. Henry Wu Elva Trill: Charlotte Lockwood

Dimitri Thivaios

