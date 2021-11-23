Jurassic World: Dominion, ecco il primo teaser del film. Ed è un prologo di 5 minuti!

Grande sorpresa per i fan in attesa del nuovo film, Jurassic World: Dominion, in arrivo nell’estate del 2022. È stato infatti mostrato un primo prologo da 5 minuti del terzo capitolo della nuova trilogia. Diretto da Colin Trevorrow, porta indietro il pubblico a 65 milioni di anni fa per mostrare il mondo prima dell’esistenza dell’umanità e offrire allo stesso tempo un primo sguardo a come sarà il nuovo mondo protagonista del prossimo film.
Dopo gli eventi di Jurassic World: Fallen Kingdom, infatti, i dinosauri inizialmente rinchiusi nel nuovo parco a tema (distrutto da un’eruzione) si sono sparsi in giro per il mondo. Il nuovo capitolo regalerà ai fan il ritorno delle tre grandi star del film di Steven Spielberg: Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum (già apparso brevemente in Fallen Kingdom).
IL PROLOGO DI JURASSIC WORLD: DOMINION
IL CAST DI JURASSIC WORLD: DOMINION
- Chris Pratt: Owen Grady
- Bryce Dallas Howard: Claire Dearing
- Sam Neill: Dr. Alan Grant
- Laura Dern: Dr. Ellie Sattler
- Jeff Goldblum: Dr. Ian Malcolm
- Mamoudou Athie
- Scott Haze
- Dichen Lachman
- Daniella Pineda: Zia Rodriguez
- Isabella Sermon: Maisie Lockwood
- Justice Smith: Franklin Webb
- Omar Sy: Barry Sembène
- DeWanda Wise
- BD Wong: Dr. Henry Wu
- Elva Trill: Charlotte Lockwood
- Dimitri Thivaios
