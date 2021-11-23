 Jurassic World: Dominion, ecco il primo teaser del film. Ed è un prologo di 5 minuti!
Il filmato ci riporta indietro a 65 milioni di anni fa

Grande sorpresa per i fan in attesa del nuovo film, Jurassic World: Dominion, in arrivo nell’estate del 2022. È stato infatti mostrato un primo prologo da 5 minuti del terzo capitolo della nuova trilogia. Diretto da Colin Trevorrow, porta indietro il pubblico a 65 milioni di anni fa per mostrare il mondo prima dell’esistenza dell’umanità e offrire allo stesso tempo un primo sguardo a come sarà il nuovo mondo protagonista del prossimo film.

Dopo gli eventi di Jurassic World: Fallen Kingdom, infatti, i dinosauri inizialmente rinchiusi nel nuovo parco a tema (distrutto da un’eruzione) si sono sparsi in giro per il mondo. Il nuovo capitolo regalerà ai fan il ritorno delle tre grandi star del film di Steven Spielberg: Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum (già apparso brevemente in Fallen Kingdom).

IL PROLOGO DI JURASSIC WORLD: DOMINION

IL CAST DI JURASSIC WORLD: DOMINION

  • Chris Pratt: Owen Grady
  • Bryce Dallas Howard: Claire Dearing
  • Sam Neill: Dr. Alan Grant
  • Laura Dern: Dr. Ellie Sattler
  • Jeff Goldblum: Dr. Ian Malcolm
  • Mamoudou Athie
  • Scott Haze
  • Dichen Lachman
  • Daniella Pineda: Zia Rodriguez
  • Isabella Sermon: Maisie Lockwood
  • Justice Smith: Franklin Webb
  • Omar Sy: Barry Sembène
  • DeWanda Wise
  • BD Wong: Dr. Henry Wu
  • Elva Trill: Charlotte Lockwood
  • Dimitri Thivaios

