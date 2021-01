null

Dopo I duellanti, Ridley Scott torna ad affrontare la Grande Storia con un biopic incentrato sulla figura di Napoleone. Il progetto, che da come è stato annunciato sarà da lui prodotto (non si sa ancora se lo dirigerà), si intitolerà Kitbag e sarà sceneggiato da David Scarpa, già dietro allo script di Scott di Tutti i soldi del mondo (2017).

Il titolo Kitbag deriva dal famoso detto “There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag” (ovvero, “Ci sono mostrine da generale nascoste nello zaino di ogni soldato”), che sta a indicare come chiunque possa un giorno arrivare ad occupare il posto più alto in grado.

Il film – che dovrebbe raccontare la vita del celebre condottiero diventato imperatore partendo dalle sue origini per raccontare l’ascesa al potere e la sua influenza sull’Europa, affrontando anche la complicata relazione con la moglie Giuseppina – sarà interpretato da Joaquin Phoenix, già pluripremiato interprete del Joker di Todd Phillips. L’intenzione del film è quella di mostrare le famose battaglie di Napoleone, l’ambizione implacabile e la sbalorditiva mente strategica di questo straordinario e visionario leader militare.

