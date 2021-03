Dopo il sold out al Teatro del Giglio durante l’edizione 2018 di Lucca Comics & Games, Kobane Calling On Stage, spettacolo teatrale diretto da Nicola Zavagli e tratto dall’omonima opera di Zerocalcare, si prepara adesso a conquistare le maggiori città italiane con un tour nazionale.

Ecco le date ufficiali: Teatro degli Industri di Grosseto (Fondazione Toscana Spettacolo, 20/11/19), Teatro Puccini di Firenze (22-23/11/19), Teatro de’ Rozzi di Siena (29/11/19), Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa (01/12/19), Politeama Rossetti di Trieste (03/12/19), Teatro Vittoria di Roma (05-15/12/19), Arena del Sole – ERT di Bologna (18/12/19), Teatro della Tosse di Genova (27-29/02/20), Teatro Bellini di Napoli (03-08/03/20) e MTM Teatro Leonardo di Milano (26-29/03/20). Zerocalcare e il regista incontreranno il pubblico al termine della rappresentazione nei teatri di Firenze (venerdì 22 novembre), Roma (giovedì 5 dicembre), Napoli (martedì 3 marzo) e Milano (giovedì 26 marzo).

Ha dichiarato Zavagli: «Zerocalcare è un autore che mi appassiona da sempre. Trasformare Kobane Calling in uno spettacolo è stato un processo difficile ma entusiasmante. Mi ha consentito di toccare contemporaneamente le corde del grottesco e dell’impegno. Per un mese ho studiato con attenzione il materiale. Sono partito da una sceneggiatura con flashback e spostamenti, ricostruendo la linearità dei due viaggi e inserendo poi le citazioni pop e i siparietti surreali: elementi fondamentali per restituire la commistione di piani che rende così ricco e dinamico il fumetto. Il risultato è una grande narrazione corale, con 13 giovani attori in scena, che alterna il dramma alla commedia, il basso e l’alto, il pop e il civile. In passato ho lavorato molto sui drammaturghi inglesi e irlandesi, che spesso riescono a fondere comicità e violenza, come raramente avviene nel teatro contemporaneo italiano. Qui ho avuto l’opportunità di giocare su più registri: un’occasione preziosa».

Kobane Calling, ricordiamo, racconta l’esperienza di Zerocalcare sul confine turco-siriano. Il reportage a fumetti è apparso per la prima volta nel 2015 sulla rivista Internazionale, mentre nel 2016, Bao Publishing l’ha pubblicato con una seconda parte inedita. Lo spettacolo teatrale è prodotto da Lucca Comics & Games / Lucca Crea e Teatri D’Imbarco in collaborazione con BAO Publishing, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il sostegno di Mibac e Regione Toscana. Nel suo cast: Massimiliano Aceti, Luigi Biava, Fabio Cavalieri, Francesco Giordano, Carlotta Mangione, Alessandro Marmorini, Davide Paciolla, Cristina Poccardi, Lorenzo Parrotto, Marcello Sbigoli e i giovani attori della compagnia Teatri d’Imbarco.