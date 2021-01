null

Chi sono le attrici più pagate del mondo? Come ogni anno, a fare i conti è la rivista Forbes, che pubblica la classifica delle interpreti con lo stipendio più alto, fra cinema e televisione. Al primo posto c’è proprio una protagonista del piccolo schermo: è Sofia Vergara di Modern Family perché, col suo straordinario numero di giorni lavorati in un anno, supera qualsiasi star del cinema raggiungendo la cifra di 43 milioni di dollari. Sul podio si piazzano anche una stella Angelina Jolie (35 milioni) e Gal Gadot (31 milioni).

Ma perché, a parte il mero conteggio dei giorni lavorativi, le star del cinema quest’anno hanno guadagnato in media meno soldi di quelle della televisione? C’entra, anche in questo caso, il Coronavirus. Molti blockbuster con protagoniste delle attrici, come Black Widow e Wonder Woman 1984, sono stati rimandati al 2021, sottraendo alle loro interpreti (almeno per il 2020) i bonus legati alle prestazioni al botteghino.

Al quarto posto fra le più remunerate troviamo Melissa McCarthy con 25 milioni di dollari. Meryl Streep, grazie al film Panama Papers e all’apparizione in Big Little Lies, si piazza in quinta posizione con 24 milioni di dollari guadagnati, che includevano anche l’assegno per The Prom, il musical di Ryan Murphy prossimamente in uscita per Netflix. In classifica troviamo quindi Emily Blunt (22,5 milioni), che ha negoziato grandi premi per i film in uscita Jungle Cruise e A Quiet Place 2.

Al settimo posto Nicole Kidman (22 milioni) che raggiungerà la Streep in The Prom su Netflix, e sarà poi pagata 1 milione di dollari ad episodio per la miniserie HBO The Undoing. In ottava posizione Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy (19 milioni di dollari), seguita da Elisabeth Moss grazie a The Handmaid’s Tale (16 milioni), premiate da tv tradizionale e streaming. Chiude la top ten Viola Davis (15,5 milioni) per la serie Le regole del delitto perfetto, arrivata alla sesta stagione.

I dati complessivi, che Forbes ha registrato da giugno 2019 a giugno 2020, ci dicono che le dieci attrici più pagate hanno guadagnato complessivamente 254 milioni di dollari: il 20% in meno rispetto allo scorso anno. E che tutte tranne due, ovvero Angelina Jolie ed Emily Blunt, hanno guadagnato soprattutto grazie alla televisione e dallo streaming.

Il cinema tradizionale, insomma, non è più molto remunerativo nemmeno per le star, e il panorama delle più quotate cambia velocemente. Basti pensare che Scarlett Johansson, che l’anno scorso era in cima alla classifica con 56 milioni di dollari guadagnati, oggi non è nemmeno tra i primi dieci. Il prossimo anno però, con Black Widow in uscita, la situazione si potrebbe ulteriormente ribaltare.