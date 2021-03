La mela non cade mai troppo lontana dall’albero. O quasi.

La 23enne Mikaela Spielberg, figlia adottiva del celebre regista, ha annunciato di voler entrare a far parte, proprio come il padre, del magico mondo del cinema. Seguendo però una strada un po’ diversa da quella del genitore, perché pare che la sua ambizione non sia quella di diventare una stella di Hollywood, ma piuttosto una pornostar.

Niente aiutini da parte del papà Steven dunque, ma solo un grande sostegno. Come ha svelato infatti la giovane – il cui nome d’arte è Sugar Star –, dopo aver scoperto quali fossero le sue intenzioni tramite una chiamata su FaceTime, suo padre e sua madre hanno accolto la notizia “con una certa curiosità, ma non con disappunto”:

«La mia sicurezza è stata sempre la loro priorità numero uno. […] Credo che quando vedranno quanto sono arrivata lontano rispetto alla situazione in cui mi trovavo un anno e mezzo fa, guarderanno a quello che ho fatto e diranno: “Wow, abbiamo davvero cresciuto una ragazza sicura si se stessa”.»

Parlando della nuova carriera, Mikaela Spielberg ha spiegato che la sua intenzione è quella di guadagnare abbastanza soldi da poter essere indipendente dalla famiglia, dopo aver superato a fatica un tumultuoso periodo che l’ha duramente segnata, fatto di abusi sessuali – che specifica, non sono arrivati da alcun membro della sua famiglia – anoressia, disturbi di personalità e alcolismo.

Ma per farlo ha scelto di seguire quella che considera una vocazione e un modo di guadagnare con il proprio corpo che non la fa sentire violata da terzi, in quanto i video hard che realizzerà – e che ha già realizzato –, vedranno lei come sola ed unica protagonista. Oltre a questo, la giovane sta aspettando di ottenere anche la licenza da spogliarellista, altra sua grande ambizione:

«Mi sono davvero stancata di non essere in grado di capitalizzare il mio corpo e, francamente, sono anche stanca di sentirmi dire che devo odiarlo. Sono stanca di fare lavori, giorno dopo giorno, che non soddisfino la mia anima. […] Ho voglia di fare questo, perchè sono in grado di ‘soddisfare’ altre persone. E così mi va bene, perché non lo farò in un modo che mi fa sentire violata.»

Foto: Getty

Fonte: The Sun