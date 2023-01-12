La primavera della mia vita: i cantanti Colapesce e Dimartino esordiscono al cinema come attori, ecco i dettagli

Arriverà nei cinema il 20 febbraio La primavera della mia vita, esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori italiani degli ultimi anni. Il film uscirà nelle sale italiane come evento speciale dal 20 al 22 febbraio.

Colapesce e Dimartino,in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Splash (Numero Uno/Sony Music) che accompagna i titoli di coda della pellicola, firmano anche la colonna sonora originale in uscita per CAM Sugar.

La primavera della mia vita è la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Dimartino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo, misterioso e affascinante progetto. Questa volta la musica non c’entra ma la posta in gioco è così alta da smontare l’iniziale diffidenza di Lorenzo, e la scadenza così stretta, da trascinare i due amici in una spericolata, quanto temeraria, corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai. E Antonio e Lorenzo dovranno fare i conti con il proprio passato e con se stessi. Fino ad una sconvolgente rivelazione.

Colapesce e Dimartinosono dunque i protagonisti di quello che viene descritto come «un viaggio surreale, intriso di poesia e leggerezza, in una terra popolata da personaggi tra l’eccentrico e il fiabesco e inattesi special guest musicali».

Il duo musicale debutta sul grande schermo con un road movie, ambientato in una Sicilia inconsueta e cinematograficamente sconosciuta, dopo il grande successo di Musica leggerissima – che ha conquistato pubblico e critica e ottenuto ben 5 Dischi di Platino – la collaborazione con Ornella Vanoni e il regista Luca Guadagnino per Toy Boy, il remix con l’icona Giorgio Moroder e il feat con Fabri Fibra nella hit Propaganda.

Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima. La sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi.

La primavera della mia vita è prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, coprodotto da Sugar Play in collaborazione con Sky e con Prime Video, con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Sicilia Film Commission e, come detto, uscirà nei cinema come evento speciale dal 20 al 22 febbraio 2023 con Vision Distribution.