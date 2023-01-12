 La primavera della mia vita: i cantanti Colapesce e Dimartino esordiscono al cinema come attori, ecco i dettagli
Il film arriverà al cinema dopo il Festival di Sanremo 2023, nel quale il duo di Musica leggerissima sarà in gara con la canzone Splash

Colapesce Dimartino

Arriverà nei cinema il 20 febbraio La primavera della mia vita, esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori italiani degli ultimi anni. Il film uscirà nelle sale italiane come evento speciale dal 20 al 22 febbraio.

Colapesce e Dimartino,in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Splash (Numero Uno/Sony Music) che accompagna i titoli di coda della pellicola, firmano anche la colonna sonora originale in uscita per CAM Sugar.

La primavera della mia vita è la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Dimartino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo, misterioso e affascinante progetto. Questa volta la musica non c’entra ma la posta in gioco è così alta da smontare l’iniziale diffidenza di Lorenzo, e la scadenza così stretta, da trascinare i due amici in una spericolata, quanto temeraria, corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai. E Antonio e Lorenzo dovranno fare i conti con il proprio passato e con se stessi. Fino ad una sconvolgente rivelazione.

Colapesce e Dimartinosono dunque i protagonisti di quello che viene descritto come «un viaggio surreale, intriso di poesia e leggerezza, in una terra popolata da personaggi tra l’eccentrico e il fiabesco e inattesi special guest musicali».

Il duo musicale debutta sul grande schermo con un road movie, ambientato in una Sicilia inconsueta e cinematograficamente sconosciuta, dopo il grande successo di Musica leggerissima – che ha conquistato pubblico e critica e ottenuto ben 5 Dischi di Platino – la collaborazione con Ornella Vanoni e il regista Luca Guadagnino per Toy Boy, il remix con l’icona Giorgio Moroder e il feat con Fabri Fibra nella hit Propaganda.

Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima. La sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi.

La primavera della mia vita è prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, coprodotto da Sugar Play in collaborazione con Sky e con Prime Video, con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Sicilia Film Commission e, come detto, uscirà nei cinema come evento speciale dal 20 al 22 febbraio 2023 con Vision Distribution.

