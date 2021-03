Jackie Chan è stato infettato dal Coronavirus ed è attualmente in quarantena? Sono queste le ultime indiscrezioni in rete riguardo la celebre star. A rispondere sui social, però, è direttamente l’attore, che ha tranquillizzato e ringraziato i suoi numerosi fan.

«Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti per la loro preoccupazione. Sono in salute e al sicuro, e non sono in quarantena. Ho ricevuto tanti messaggi da parte di amici che mi chiedevano come sto. Il vostro amore e la vostra preoccupazione mi scalda il cuore. Grazie! Ho anche ricevuto dei regali speciali da parte dei fan di tutto il mondo durante questo periodo difficile. Grazie per le mascherine. Ho chiesto al mio amato staff di donare la vostra generosità alle organizzazioni ufficiali che si occupano di chi ha veramente bisogno», leggiamo nel post.

E infine, ad arrivare, da parte di Jackie, è anche la promessa di 1 milione di yuan (circa 128mila euro) a chiunque riuscirà a trovare una cura al virus: «La scienza e la tecnologia sono fondamentali per battere il virus, e penso che tutti stiamo sperando che un antidoto possa essere sviluppato al più presto. Adesso ho un’idea naive. Qualunque individuo od organizzazione svilupperà l’antidoto, vorrei ringraziarlo con un milione di yuan».

Fonte: MW

Foto: Getty Images