Lady Deadpool nel MCU? Una celebre attrice si candida per il ruolo e il pubblico la adora!

La star aveva già fatto sapere in passato di essere interessatissima al ruolo. Ma ora, con l’imminente arrivo di Wade Wilson nell’Universo Cinematografico Marvel, è tornata all’attacco

Per chi non lo sapesse, nei fumetti Marvel il personaggio di Wade Wilson non è la sola incarnazione dell’irriverente Mercenario Chiacchierone. Nell’Universo alternativo Terra-3010 esiste infatti un corrispettivo femminile noto come Lady Deadpool, il cui vero nome è Wanda Wilson, un’eroina che i fan chiedono di poter vedere in azione anche sul grande schermo ormai da tempo – sostanzialmente da quando si è deciso di introdurre il suo più noto alter ego interpretato da Ryan Reynolds.

Al momento i Marvel Studios sembrano non avere piani in proposito, ma è ovvio che con l’ingresso di Wade Wilson nel MCU e l’entrata in scena del Multiverso, adesso ci sono tutti gli elementi per portare al cinema anche la sua collega dei fumetti. E chiaramente, ora più che mai i lettori stanno facendo sentire la loro voce a Kevin Feige e soci. Ma non sono gli unici.

C’è infatti una celebre attrice che ormai da anni chiede di poter interpretare Lady Deadpool sul grande schermo: Bella Thorne, tornata nelle ultime ore all’attacco in occasione di un’intervista con CB, durante la quale le è stato chiesto se sia ancora disponibile per il ruolo, qualora Disney volesse prenderla in considerazione.

«Sì, i supereroi sono decisamente divertenti. Amo l’azione, naturalmente, e faccio molte cose d’azione con acrobazie e quant’altro. È sempre divertente sul set e aiuta a spezzare la giornata di lavoro quando ci si concentra sul corpo, sulle sensazioni e su come esibirsi senza usare solo la voce. È sempre divertente per me. Deadpool è il mio preferito. È così volgare e, hello, chi non ama Ryan Reynolds? […] Quello che amo di Deadpool è quel realismo mescolato con il mondo dei supereroi. […] Adoro quella merda. Tipo, The Boys? Adoro quella serie».

Ricordiamo che l’attrice ne aveva già parlato nel 2016, spiegando che Lady Deadpool, o più in generale un’eroina badass della Marvel, sarebbe sostanzialmente il ruolo della vita per lei:

«Farei di tutto per interpretare un personaggio tosto della Marvel. Qualunque tipo di personaggio femminile tosto, come Cora nel mio ultimo film, Ratchet and Clank. Mi piace interpretare ruoli che siano molto ribelli e reali. Quindi è bello quando mostri i teenager per come si comportano e come parlano veramente. Onestamente, potrei vestire i panni della versione femminile di Deadpool, qualsiasi personaggio che sia la versione femminile di Deadpool. Sarebbe il massimo!».

E a quanto pare il pubblico sembra apprezzare, considerando che il nome di Bella Thorne è uno dei favoriti per il ruolo quando si parla di fan casting. I Marvel Studios ne terranno conto se e quando decideranno di introdurre Lady Deadpool nel MCU? Ce lo auguriamo per lei.