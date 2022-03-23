Loki: un doppiatore di Tom Hiddleston ha spoilerato dove rivedremo il Dio dell’Inganno nel MCU?

Stando alle sue parole, non ci sono molti dubbi: tornerà molto prima della seconda stagione del suo show

Dato il successo della serie Loki su Disney+ e l’amore del pubblico per il personaggio di Tom Hiddleston, in molti si sono chiesti dove e quando avremmo visto il Dio dell’Inganno fare il suo ritorno nel MCU. Sappiamo già che una seconda stagione dello show è in sviluppo, ma in attesa che i nuovi episodi facciano il loro debutto in streaming – e a tal proposito, dovremo aspettare almeno il prossimo anno – ci sono chance di ammirare ancora una volta il fratello di Thor in uno dei progetti in arrivo nel 2022? Secondo le parole del doppiatore tedesco di Hiddleston, sì.

In una recente intervista Peter Lontzek ha infatti rivelato di essere attualmente al lavoro sul doppiaggio di un film Marvel di cui non gli è assolutamente permesso parlare. Ma se tanto ci dà tanto, considerando le tempistiche assolutamente coerenti con la data d’uscita, ovvero il 6 maggio, ha senso supporre che possa trattarsi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, come in molti sospettavano da tempo.

Non è mai stato confermato in via ufficiale che Loki avrebbe fatto parte della nuova avventura con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen; ma diverse indiscrezioni nel corso di questi mesi, come anche la centralità del Multiverso nel film – che molto ha in comune con gli eventi della serie – hanno puntato spesso il dito verso il cinecomic di Sam Raimi per il suo ritorno nel MCU.

E a questo punto, tra potenziali membri degli X-Men, speculazioni relative a Deadpool o Tom Cruise come Superion Iron Man e, appunto, Loki, dobbiamo aspettarci un’avventura davvero piena di sorprese. E ormai a tal proposito Spider-Man: No Way Home ha in un certo senso fatto scuola con i suoi Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Il film vede nel cast, oltre ai sopracitati, anche Benedict Wong nei panni di Wong, Rachel McAdams come Christine Palmer e Chiwetel Ejiofor nella parte di Karl Mordo. Tra le new entry segnaliamo invece Xochitl Gomez, che debutterà nel MCU nei panni dell’eroina dei fumetti America Chavez alias Miss America.

Qui la sinossi ufficiale:

Ora che Iron Man e Captain America ci hanno lasciati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex geniale neurochirurgo, nonché mago più forte di tutti, Doctor Strange, si trova a svolgere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a piacimento con un incantesimo proibito e considerato tra i più pericolosi di sempre, ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata Multiverso. Per ripristinare un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, il nuovo Stregone Supremo, e alla più potente Scarlet Witch, Wanda Maximoff. Ma sull’umanità e sull’intero universo incombe una terribile minaccia che non può essere affrontata solo dal loro potere. Ancora più sorprendentemente, la grande minaccia nell’universo somiglia esattamente a Doctor Strange.

