Come ormai è noto, l’edizione 2020 di Lucca Comics & Games è diventata Lucca Changes (in programma dal 29 ottobre all’1 novembre) in risposta alla sfida lanciata dal Covid-19.

La conferenza stampa ufficiale di Lucca avrebbe dovuto svolgersi lunedì scorso, ma a causa del DPCM reso noto lunedì, ha previsto una riorganizzazione ulteriore della manifestazione, che ha fatto sì che la diffusione pubblica del programma ufficiale avvenisse oggi.

La manifestazione si dividerà in quattro per raggiungere le centinaia di migliaia di persone che ogni anno affollano le strade della cittadina toscana.

Se la gente non può andare a Lucca è quindi il community event più importante d’Europa dedicato al fumetto, al gioco, al videogioco, all’animazione, alle serie Tv e all’immaginario fantasy ad andare dalle persone grazie ai numerosi Campfire distribuiti in tutta Italia (e persino all’estero), rispettando però strettamente le disposizioni delle autorità locali in relazione ai DPCM dell’autorità governativa.

Il più grande scenario tra tutti della manifestazione, comunque, è rimasto la città di Lucca, dove non ci saranno padiglioni e gli eventi saranno riservati a pochi luoghi deputati.

Gli organizzatori ha specificato che solo i possessori di biglietto potranno partecipare agli eventi fisici in città, che sono stati ridotti da 50 a 30 in rispetto di una stretta osservanza del DPCM, restringendo le location dove questi si svolgeranno, da 10 a tre, ovvero: il Cinema Astra, il Teatro del Giglio e il Teatro San Girolamo.

La manifestazione sarà fruibile anche in streaming (oltre che sui canali Rai attraverso una speciale programmazione).

La Rai è diventata un luogo “fisico” della manifestazione e racconterà Lucca Changes con lo speciale Wonderland su Rai 4 che, oltre a raccontare la kermesse sin dalla cerimonia d’apertura, il 31 ottobre trasmetterà l'”Oscar del Fumetto italiano“. Quanto alla presenza di Rai, segnaliamo che il celebre critico cinematografico di Rai Vincenzo Mollica lascerà le sue impronte sulla Walk of Fame di Lucca.

Sempre, restando in ambito Rai, Andrea Delogu realizzerà interviste e collegamenti diretti da Lucca per raccontare la manifestazione per RaiRadio 2, che è anche visual radio.

Su RaiPlay inoltre importanti appuntamenti con i grandi nomi della cultura pop come Go Nagai e Kazuo Kamimura.

Rientrano nel programma di Lucca anche la serie Lo straordinario mondo di Zoey e gli horror della Blumhouse Into The Dark che fanno parte del catalogo.

RaiPlay presenterà anche le migliori voci del doppiaggio, che solitamente partecipano all’evento Le voci di mezzo.

Grandi protagonisti dell’Area Movie saranno The Turning – La casa del male, attraverso l’incontro con la regista Floria Sigismondi, Freaks Out di Gabriele Mainetti con contenuti inediti e Fantaghirò, miniserie cult degli anni ’90 al centro di un panel speciale.

Altri nomi di rilievo protagonisti di Lucca Changes con incontri rigorosamente online, saranno Terry Brooks (Shannara Chronicles), Cassandra Clare (Shadowhunters), Christopher Paolini (Eragon), Shamim Sarif (Athena Protocol), Eoin Colfer (Artemis Fowl) e Raina Telgemeier (Guts!).

Ricchissima anche quest’anno l’offerta che spazia dai grandi incontri sia con i fumettisti italiani – Zerocalcare (che presenta Scheletri), Leo Ortolani, Sio – sia stranieri: Memeko Arii, Hiro Mashima e Yehuda Devir.

Festeggiamenti aperti per il 15° anniversario del fumetto di The Walking Dead con due importanti ospiti: il leggendario disegnatore Charlie Adlard e l’SVP Business Development di Skybound Shawn Kirkham, che parleranno del dietro le quinte di TWD, della nuova edizione a colori e di tutti quegli elementi che hanno portato le creazioni di Robert Kirkman a diventare dei veri e propri asset a livello globale.

Roberto Recchioni, che partecipa a Lucca da quando aveva 16 anni, sarà protagonista di una serie di importanti panel dedicati ai Dreamers, gli autori dei manifesti della manifestazione, che si chiuderà con un incontro con Max Pezzali.

Tra gli eventi più fusion e sinergici, segnaliamo che ci sarà un panel “figital” con Myss Keta e Fumetti brutti, che riunirà la cantante pop e gli autori delle strisce cult.

Quest’anno verrà pubblicato anche un imperdibile photobook dedicato a Lucca Comics che conterrà migliaia di foto per raccontare le emozioni di un festival attraverso anedotti e curiosità.

Qui sotto i link per dare un’occhiata al programma nel dettaglio:

PROGRAMMA COMPLETO LUCCA CHANGES

PROGRAMMA CAMPFIRE

PROGRAMMA CAMP LUCCA

PROGRAMMA ONLINE

PROGRAMMA RAI