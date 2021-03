Il Lucca Comics & Games, ovvero la fiera del fumetto più importante d’Italia che celebra la cultura pop a 360°, andrà in scena dal 31 ottobre fino al 4 novembre.

Best Movie, in occasione della manifestazione di cui è media partner, realizza per il sesto anno di fila uno speciale cartaceo che sarà distribuita per le strade della città (presso l’Area Movie, lo stand Bonelli, la mostra Dampyr…) fino a esaurimento copie.

In cover i nazi zombie di Overlord (il film prodotto da J.J.Abrams in anteprima al Comics e in uscita l’8 novembre), in cui si raccontano gli esperimenti nazisti per ottenere i supersoldati. In controcover, invece, l’approfondimento su Dampyr, in occasione del 18° compleanno del celebre fumetto Bonelli.

Tra i contenuti imperdibili di quest’edizione, una storia inedita di 4 pagine firmata da Zerocalcare (tre recensioni di altrettanti film visti a Venezia) e l’intervista di Roberto Recchioni a Gipi, ovvero una chiacchierata a cuore aperto tra i due fumettisti.

E ancora, lo speciale su Ghostland – La casa delle bambole, impreziosito dall’illustrazione esclusiva di Gigi Cavenago.

Oltre a questi contenuti, lo speciale offre una ricca carrellata di preview cinematografiche e seriali in arrivo nei prossimi mesi. Un ampio catalogo a cui si aggiungono i videogame, le serie tv, i board game e i fumetti.

In occasione della fiera toscana, torna anche lo speciale di Movie for Kids dedicato al mondo del cinema e dell’animazione per famiglie con in copertina l’attesissimo Ralph Spacca Internet, che verrà distribuito gratis presso il Family Palace di Lucca.

Lo stand di Bestmovie

Quest’anno al Lucca Comics & Games, avrete la possibilità di incontrarci di persona allo stand Gar315 in via Garibaldi (tra via Veneto e via S. Girolamo). Dove, oltre, a conoscerci un po’ meglio e scambiare quattro chiacchiere, potrete ritirare gratuitamente le orecchie di Shrek.

Maglietta e sacca di Zerocalcare

Qui potrete venire a trovarci e conoscerci di persona. Ci riconoscerete dalle magliette, quelle disegnate in esclusiva da Zerocalcare in esclusiva per noi e che regaleremo a chi deciderà di entrare nella nostra grande famiglia, sottoscrivendo un abbonamento annuale al mensile.

Dal momento che abbiamo deciso di essere generosi, i regali sono ben due. Potete scegliere, infatti, tra la maglietta e una fantastica sacca, sempre firmata dal celebre artista. Ma se l’abbonamento viene sottoscritto per due anni, ve li aggiudicate entrambi. Inoltre, con ogni abbonamento (anche per 12 mesi), avrete in omaggio anche le carte da gioco di Star Wars.

Il firmacopie

Non perdete poi l’occasione giovedì 1 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, di incontrare Zerocalcare in persona. Potrete approfittare della sua presenza, per farvi firmare la maglietta o la sacca che vi abbiamo appena regalato.

La versione digitale

Vi ricordiamo che sia lo speciale di Best Movie e Movie for Kids, realizzati per il Lucca Comics 2018, sono GRATUITAMENTE scaricabili anche in versione digitale dalla app per tablet e smartphone BestMovie Plus. Qui sotto i link: