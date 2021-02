Lucca Comics 2019 sotto la pioggia? Le previsioni della settimana non promettono nulla di buono per un festival a cielo aperto. Ma non bisogna lasciarsi scoraggiare. È vero che se la maggior parte delle attrazioni e degli stand sono all’aperto, ci sono anche tantissime cose da fare al chiuso. Attenzione però, per accedere alla maggior parte dei luoghi coperti è necessario il biglietto (che potete acquistare in qualsiasi biglietteria posizionate in luoghi strategici in tutta la città), tranne alcuni edifici come il Family Palace, l’oasi dedicata ai più piccoli che approfondiamo qui.

Qui sotto tutto quello che potete fare se il tempo non è clemente con o senza biglietto:

Padiglione Games – Carducci (con biglietto)

Nel gigantesco tendone dedicato ai board games, ovvero i giochi in scatola, potete sedervi a un tavolo e divertivi a provare tutte le novità e i giochi più amati. Qui Asmodee Italia troneggia con uno stand enorme ricco di tavoli dove potete trovare sia i giochi per i bambini che per gli adulti. Ad attendervi ci sono in prova anche tutti i board games che quest’anno hanno concorso al premio di Gioco dell’anno.

Spazio anche per i giochi di carte grazie allo stand dedicato a Magic.

Marvel’s Avengers (con biglietto)

Presso la Zecca, nell’area del Main Stage, nel cuore dell’area dedicata ai videogiochi, sarà possibile vivere un’esperienza unica. Il pubblico infatti avrà la possibilità di immergersi nell’atmosfera del videogioco Marvel’s Avengers grazie alle 20 postazioni di gioco disponibili che permetteranno di provare il titolo con 7 mesi di anticipo rispetto al lancio. Il gioco sarà infatti pubblicato contemporaneamente per PlayStation4, Xbox One (inclusa Xbox One X), Stadia e PC il 15 maggio 2020.

Il padiglione de La casa di carta (con biglietto)

All’interno della Piazza dell’Anfiteatro Netflix ha in serbo una enorme sorpresa per tutti i fan della serie Tv spagnola. È infatti a disposizione di tutti quelli che vorranno immergersi nell’atmosfera della serie un intero padiglione che permetterà di vivere una live experience da ricordare e per scattare anche qualche selfie ricordo negli ambienti che ormai, dopo tre stagioni, sono diventati tanto familiari.

Mostra Paperino siamo noi (a pagamento)

In occasione degli 85 anni del papero più famoso del mondo, è stata inaugurata il 26 ottobre la mostra Paerino siamo noi. Il Mercato del Carmine, antico edificio nel cuore della città di Lucca, si è trasformato nell’universo del celebre personaggio nato dalla penna di Walt Disney. L’esposizione sarà divisa in 4 sale dove vivere esperienze uniche e immedesimarsi nello sfortunato papero. Il costo è di 5 euro biglietto intero e 3 euro il ridotto.

Spazio Banca Intesa (senza biglietto)



Presso la filiale di Piazza San Michele della Banca Intesa, sarà possibile vivere alcuni importanti eventi come meet&greet con alcuni importanti autori per dei firmacopie, oltre a poter vedere una mostra sul tema dei Peanuts con immagini tratte dagli storici fumetti di Schulz.Per l’occasione poi, davanti alla filiale è allestito un gazebo in cui è possibile personalizzare la propria carta prepagata con le immagini della gallery di Lucca Comics & Games 2019 e con i personaggi dei Peanuts tra cui Snoopy, Charlie Brown e Linus.

Padiglione Warner Bros. (con biglietto)

Nel padiglione di Warner Bros in Piazza San Michele (proprio al centro di Lucca) lo spazio non è molto ampio e dovete fare una lunga coda per entrare. Qui però potrete ammirare oggetti di scena e costumi dei più importanti film Warner in arrivo come il sequel di Wonder Woman e Birds of Prey, il cinecomic dedicato ad Harley Quinn. Potrete poi testare la vostra abilità di ammazza zombie nell’area dedicata a Zombieland: Doppio colpo, giocare con Game of Thrones: Conquest, il gioco mobile scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, farsi un selfie sul divano di Friends, o partecipare a una speciale photo-opportunity per diventare protagonisti di Jumanji – The Next Level.

Mostre (entrata gratuita)

Ce ne sono tante sparse in tutta Lucca (qui trovate tutte le info), per trascorrere del tempo in compagnia di alcuni degli artisti più importanti del momento come Alessandro Bilotta, Barbara Baldi, Armand Baltazar o Emil Farris.

Dungeons and Dragons (con biglietto)

Lucca si trasformerà per cinque giorni in un mondo medievale. Il Sotterraneo di San Colombano sarà infatti interamente dedicato a Dungeons & Dragons, dove 180 giocatori e 30 Dungeon Master daranno vita a uno spettacolo mai visto, al quale parteciperà anche l’attore hollywoodiano Joe Manganiello.

Amazon Box of Passions (con biglietto)

Presso Piazzale arrigoni potrete trovare il mega store dedicato all’Amazon Box of Passions, ovvero un’area di oltre 200mq dedicato a tutti gli appassionati di tecnologia, intrattenimento, libri, audiolibri, fumetti, videogiochi, giochi e giocattoli, dove i clienti potranno interagire con le ultime novità Amazon, provare i dispositivi della famiglia Echo e partecipare a concorsi interattivi per vincere gadget esclusivi.

Area Family (senza biglietto)

L’ex Real Collegio è un’oasi felice dove poter vivere grandi divertimenti in maniera totalmente gratuita. Qui non mancheranno spazi LEGO, banchi di prova di Pokemon Scudo e Spada, tavoli per divertirsi con i giochi in scatola e molto altro ancora.

I nostri speciali

A Lucca come ogni anno potrete trovare anche gli speciali di Best Movie e Movie for Kids, distribuiti gratuitamente in piazza San Michele (presso il loggiato) e all’area Family (ex Real Collegio). E per chi non può essere a Lucca di persona, è possibile anche scaricare la versione digitale sulla app Best Movie Plus a partire dal 30 ottobre!