A Lucca Comics 2019 è tempo di cosplayer. La pioggia ha dato un po’ di respiro a tutti gli appassionati di fumetti, videogiochi, film, cartoni animati e manga tanto da averli lasciati liberi di circolare per le strade inumidite della cittadina toscana. Vi mostiamo nella gallery che trovate in calce tutti i cosplayer più belli di quest’edizione di Lucca Comics and Games, ma non solo. Trovate anche tante immagini degli stand, dei padiglioni e degli incontri con gli ospiti.