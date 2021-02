Best Movie sarà presente a Lucca Comics & Games (qui il programma completo dell’Area Movie) con uno stand in cui possiamo finalmente guardarci negli occhi. Ci trovate in Corso Garibaldi, tra Via Vittorio Veneto e Via San Girolamo, allo stand GAR 314.

Ci riconoscerete dalle magliette, quelle disegnate in esclusiva da Zerocalcare in esclusiva per noi e che regaleremo a chi deciderà di entrare nella nostra grande famiglia, sottoscrivendo un abbonamento annuale al mensile.

Se venite a trovarci giovedì 31 ottobre dalle 10:00 alle 11:00, avrete anche la possibilità di incontrare Zerocalcare in persona e farvi firmare la maglietta.

Qui sotto la mappa di Lucca, dove è indicata la posizione del nostro stand.

Le magliette

Quest’anno però abbiamo riservato tante sorprese in più per i nostri lettori. Infatti, oltre alla maglietta di Zerocalcare, potrete scegliere tra tante altre T-Shirt a disposizione a tema Star Wars, Captain America e Joker, disponibili in tante taglie diverse.

Ma non solo. Spazio anche ai bambini con le magliette di Miraculous Ladybug, Frozen 2, Teen Titans Go e Captain America.

I nostri speciali

A Lucca come ogni anno potrete trovare anche gli speciali di Best Movie e Movie for Kids, distribuiti gratuitamente in piazza San Michele (presso il loggiato) e all’area Family (ex Real Collegio). E per chi non può essere a Lucca di persona, è possibile anche scaricare la versione digitale sulla app Best Movie Plus a partire dal 30 ottobre!