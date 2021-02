Mai come quest’anno Lucca Comics and Games sarà a misura di famiglia, a partire dal luogo di ritrovo per eccellenza per chi vive la fiera del fumetto, del cinema e dei videogiochi con i bambini: il porto sicuro del Family Palace, straripante di colori e personaggi, ricco di attività, stand e esperienze da vivere insieme ai più piccoli. Proprio all’interno del Family Palace troverete il numero speciale gratuito di Lucca Comics 2019 Movie for Kids per il sesto anno consecutivo media partner dell’Area Family. Insieme a tantissime novità.

Lucca Comics 2019 Movie for Kids

Da Frozen 2 a Miraculous Ladybug

Il cinema per famiglie è sempre più vivo e frizzante, come testimonia la nostra lunga carrellata sui film più belli in arrivo nei prossimi mesi, a partire dal sequel di Frozen che abbiamo voluto mettere in copertina come testimonial del cinema capace di conquistare tutte le generazioni e di mettere d’accordo tutti in qualsiasi parte del mondo.

Anna ed Elsa sono in buona compagnia. In arrivo tra gli altri anche il nuovo family movie di Alessandro Siani Il giorno più bello del mondo, il toccante docu-film Ailo- Un’avventura tra i ghiacci, il nuovo capitolo fantascientifico di Star-Wars, l’adattamento live action di Pinocchio per mano di Matteo Garrone e l’atteso adattamento dei Playmobil. Anche in Tv sono in arrivo tanti nuovi cartoni, ma anche le nuove stagioni delle serie più amate. Come la terza stagione di Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, la serie che ha conquistato in pochi anni uno dei fandom più ampi mai ottenuti e sul cui successo parliamo con il creatore Thomas Astruc in persona.

Come ogni anno poi non vi abbiamo fatto mancare l’utile guida ai regali di Natale, una grande vetrina che vi farà scoprire quale dono non potrà mancare sotto l’albero dei vostri bambini (ma anche di mamma e papà).

Qui sotto la cover dello speciale Lucca Comics 2019 Movie for Kids, scritto da Irene Rosignoli e curato da Karin Ebnet. Vi piace?

Lo stand di Bestmovie

Movie for Kids sarà presente a Lucca Comics & Games anche allo stand Gar314 in corso Garibaldi (tra via Vittorio Veneto e via S. Girolamo), dove potrete venire a trovarci per conoscerci un po’ meglio, scambiare quattro chiacchiere e ricevere in regalo una delle bellissime magliette per adulti ma anche per bambini a fronte di un abbonamento annuale alla rivista (e se sottoscriverete l’abbonamento per due anni le magliette saranno addirittura due), a scelta tra Star Wars, Captain America, Joker, Miraculous Ladybug, Frozen 2 e Teen Titans Go.

Zerocalcare

Oltre alle magliette a tema cinema, potrete anche trovare la T-shirt esclusiva di Zerocalcare. Il fumettista di Rebibbia sarà inoltre ospite al nostro stand giovedì 31 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 per firmarvi la maglietta che vi abbiamo appena regalato.

Lo speciale di Best Movie

Qui sotto anche la cover e la controcover di Best Movie di Lucca, speciale pensato per un pubblico adulto, dedicati a The Witcher, La nuova serie tv di Netflix. Cliccate sulle cover per saperne di più!

La versione digitale

Vi ricordiamo che sia lo speciale Movieforkids che quello di Bestmovie, realizzati per il Lucca Comics 2019, sono scaricabili anche in versione digitale dalla app per tablet e smartphone BestMovie Plus. Qui sotto i link: