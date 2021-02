Lucca Comics and Games è sinonimo di fumetto, cinema, videogiochi, serie Tv, animazione e tanto, tantissimo divertimento. Ma non solo. Lucca Comics 2019 vuol dire anche Best Movie. Perché la rivista di cinema più importante d’Italia è ancora una volta media partner dell’Area Movie (a cura di QMI – Stardust) della manifestazione ed è presente all’evento con uno speciale cartaceo che potrete ritirare gratuitamente dal 30 ottobre al 3 novembre presso il Loggiato Pretorio di Piazza San Michele.

Speciale Best Movie

In copertina non poteva che esserci The Witcher, la serie Tv che Netflix presenta proprio a Lucca con la presenza della showrunner Lauren Schmidt Hissrich (che abbiamo intervistato proprio tra le pagine dello speciale) e delle due protagoniste femminili Anya Chalotra e Freya Allan. Approfondimento anche sui film e sulle serie Tv in uscita nei prossimi mesi, come Le ragazze di Wall Street, Le Man’s – La grande sfida, Charlie’s Angels e Star Wars – L’ascesa di Skywalker o come Queste oscure materie, Watchmen, See e The Mandalorian. Per veri nerd uno sguardo a tutti i cinecomic in arrivo e la storia della Marvel attraverso le sue copertine più iconiche.

Qui sotto la cover dello speciale Best Movie, vi piace?

Lo stand di Bestmovie

Best Movie sarà presente a Lucca Comics & Games anche allo stand Gar314 in corso Garibaldi (tra via Vittorio Veneto e via S. Girolamo), dove potrete venire a trovarci per conoscerci un po’ meglio, scambiare quattro chiacchiere e ricevere in regalo una delle bellissime magliette a tema Star Wars, Captain America o Joker a fronte di un abbonamento annuale alla rivista (e se sottoscriverete l’abbonamento per due anni le magliette saranno addirittura due).

Zerocalcare

Oltre alle magliette a tema cinema, potrete anche trovare la T-shirt esclusiva di Zerocalcare. Il fumettista di Rebibbia sarà inoltre ospite al nostro stand giovedì 31 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 per firmarvi la maglietta che vi abbiamo appena regalato.

Speciale di Movie for Kids

Qui sotto anche la cover e la controcover di Movie for Kids di Lucca, speciale pensato per le famiglie che ha reso omaggio in copertina a Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, l’atteso film Disney che vede il ritorno sul grande schermo di Elsa e Anna. Cliccate sulle cover per saperne di più!

La versione digitale

Vi ricordiamo che sia lo speciale Movieforkids che quello di Bestmovie, realizzati per il Lucca Comics 2019, sono scaricabili anche in versione digitale dalla app per tablet e smartphone BestMovie Plus. Qui sotto i link: