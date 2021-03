Il tema dell’edizione 2018 di Lucca Comics & Games – evento di cui Best Movie è media partner – sarà Made in Italy. La manifestazione – che si terrà tra le mura del cittadina toscana dal 31 ottobre al 4 novembre – celebrerà quest’anno i fumettisti, gli artisti, i game designer, gli animatori e i produttori di contenuti che ogni giorno lavorano per mantenere viva la scintilla della creatività e dell’innovazione italiana, contribuendo a creare un patrimonio culturale in continua crescita ed evoluzione.

Il manifesto ufficiale è stato realizzato dal fumettista LRNZ (Lorenzo Ceccotti), e riassume il cross over tra la cultura italiana e le influenze globali.

Bonelli e i maestri italiani dell’arte fantasy realizzeranno un Dampyr per Lucca: per l’evento verrà confezionato un numero speciale, ambientato in città e arricchito dalle tavole degli artisti tanto amati dal pubblico lucchese e ormai consacrati a livello internazionale. Si fonde così il meglio del Made in Italy nell’editoria a fumetti e nell’illustrazione del fantastico all’insegna del valore storico monumentale e artistico della nostra città. Nato intorno al gruppo dell’Area Performance di Lucca, in occasione dei suoi 20 anni, il progetto è stato stimolato del principale editore di fumetti italiano e riunisce un team di nove pilastri dell’artist playground di Lucca Comics & Games – Paolo Barbieri, Ivan Cavini, Alberto Dal Lago, Antonio De Luca, Edvige Faini, Angelo Montanini, Dany Orizio, Lucio Parrillo, Luca Zontini – e quattro disegnatori scelti tra i migliori della testata – Michele Cropera, Nicola Genzianella, Majo e Michele Rubini.

Rainbow inoltre festeggerà a Lucca Comics & Games i 15 anni delle Winx e presenterà in anteprima la nuova serie Tv 44 Gatti, che verrà mostrata in premiére mondiale.

Tra gli ospiti sono invece confermati la scrittrice Robin Hobb – conosciuta per la serie di trilogie ambientate nel regno dei Sei Ducati, che ha inizio con la Trilogia dei Lungavista e si conclude con quella di Fitz e del Matto il cui ultimo volume, L’assassino. L’ultima caccia, è stato pubblicato nel 2017 – e Leiji Matsumoto, creatore delle serie Capitan Harlock e Galaxy Express 999.

Qui sotto il poster ufficiale realizzato da LRNZ:

Foto: © Courtesy of Lucca Comics & Games