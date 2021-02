Edizioni Star Comics e Lucca Comics & Games hanno annunciato, nella conferenza stampa svoltasi stamattina nella città toscana, che il Maestro Hirohiko Araki sarà uno degli ospiti d’onore della prossima edizione del festival (30 ottobre – 3 novembre). Araki è uno dei più grandi mangaka di tutti i tempi, definito in un comunicato degli organizzatori “eclettico, visionario e rivoluzionario, creatore di un linguaggio artistico unico, fortemente caratterizzante e immediatamente riconoscibile”.

È la prima volta in assoluto che Araki accetta di presenziare a una convention estera (un evento straordinario, data la sua nota riluttanza a simili circostanze) e sarà a Lucca i prossimi 30 e 31 ottobre, date in cui si presenterà al pubblico intervenuto per incontrarlo dal vivo. Non parteciperà a sessioni d’autografi, ma prossimamente saranno resi noti ulteriori dettagli sulle attività che lo vedranno protagonista.

«Riteniamo che la 2 giorni “epocale” del maestro Araki si sposi alla perfezione con il tema di quest’anno, Becoming Human. In un’epoca in cui il digitale e la pervasività della tecnologia rendono sempre più vago e indefinito il concetto di umanità, vogliamo tornare a parlare di uomini – e siamo emozionati e orgogliosi di poterlo fare con un artista che ha sempre messo gli uomini e il loro modo di vivere al centro dell’ispirazione delle sue opere, facendone il filo conduttore nonché il tema portante», si legge in una nota del festival.

La sua opera più famosa, Le bizzarre avventure di JoJo, è considerato un classico del manga moderno, forte degli oltre 100 milioni di copie vendute nel solo Giappone e di un vasto media franchise che include serie animate, videogame, romanzi e un film live-action diretto da Takashi Miike.

Tradotto e pubblicato in tutto il mondo, JoJo trova particolare fortuna in Italia, dove – serializzato ininterrottamente dal 1993 – è il manga più longevo in assoluto, potendo contare fra l’altro su una straordinaria fan base, particolarmente numerosa, appassionata e attiva.

Gli eventi aperti al pubblico cui Araki parteciperà saranno comunicati da Edizioni Star Comics tramite il sito web www.piazzastarcomics.com e i canali social dell’editore, e dal festival tramite sito e canali social ufficiali.

Fonte: Lucca Comics & Games