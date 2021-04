Poiché la diffusione della pandemia provocata dal COVID-19 ha portato i cinema a chiudere le loro porte in tutto il mondo, Universal Pictures ha deciso di rendere disponibili le sue attuali uscite cinematografiche in modalità video on demand prima del previsto.

Lo studio ha rivelato che The Invisible Man, Emma e The Hunt arriveranno sul circuito video on demand venerdì 20 marzo e costeranno 19,99 dollari. Gli utenti potranno visionare ogni film per 48 ore.

Inoltre, Trolls World Tour sarà disponibile da vedere On Demand dal 10 aprile. Ecco il comunicato rilasciato dalla major:

“Universal Pictures ha una vasta e diversificata gamma di film nel 2020“, ha dichiarato Jeff Shell, CEO di NBCUniversal. “Piuttosto che ritardare questi film o farli uscire in un panorama complicato, volevamo fornire un’opzione sia accessibile sia conveniente per le persone per vedere questi titoli a casa. Speriamo e crediamo che le persone andranno ancora al cinema dove si può, ma capiamo che in diverse aree del mondo sta diventando sempre più difficile“.

Possiamo aspettarci che altri studios seguano l’esempio?

È sicuramente una possibilità, soprattutto se questi film funzionano bene sulle piattaforme digitali. È possibile aspettarsi che arrivino in questa modalità anche in Italia? Assolutamente sì, e auspichiamo questa soluzione finché i cinema non verranno riaperti, sperando però che le persone continuino ad amare il grande schermo come luogo d’elezione per vedere i film e che, una volta finito il lockdown, tornino a riempire le sale.

