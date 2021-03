Ebbene sì, a quanto pare Maleficent 2 ha trovato il suo villain: stando a quanto riporta Variety, infatti, il lanciatissimo Ed Skrein è ormai entrato alle trattative finali per interpretare il cattivo dell’atteso sequel!

Lui non è certamente una celebrity al pari di Angelina Jolie, ma ha comunque diversi ottimi colpi dalla sua: in primis, non è nuovo nei ruoli da villain, avendo precedentemente interpretato la parte di Ajax, il nemico principale del Mercenario Chiacchierone in Deadpool; poi, anni fa ha avuto un piccolo ruolo nella serie più amata del mondo, ovvero Il Trono di Spade, dove ha indossato i panni di Daario Naharis; infine, il nostro fa anche parte del cast di uno dei film più bramati della stagione, ovvero Alita: Battle Angel di Robert Rodriguez, in cui affianca Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Michelle Rodriguez, Eiza Gonzàlez, e Mahershala Ali.

Ulteriori dettagli sul suo ruolo nel seguito disneyano non sono stati purtroppo svelati, ma la curiosità non manca. Variety, poi, ha confermato sia il ritorno della Jolie che quello di Elle Fanning, mentre a dirigere il film, come già precedentemente annunciato, sarà il norvegese Joachin Ronning (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar; Bandidas). La sceneggiatura, invece, porterà le firme di Jez Butterworth, Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster, mentre nel team di produttori, troveremo Joe Roth e Nick Penny.

Le riprese di Maleficent dovrebbero partire ormai nel corso di quest’anno, ma per il momento la data ufficiale del primo ciak non è stata ancora annunciata.

Costato circa 180 milioni di dollari, ricordiamo che il primo Maleficent ha guadagnato oltre 750 milioni in tutto il mondo, diventando il quarto maggiore incasso del 2014 dopo Transformers 4 – L’era dell’estinzione, Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, e Guardiani della Galassia. Nel cast originale, oltre alla Jolie e alla Fanning, figuravano Sharlto Copley, Leslie Manville, Imelda Staunton, Juno Temple, Sam Riley, Brenton Thwaites, Kenneth Cranham, Sarah Flind, Hannah New, Isobelle Moloy, Michael Higgins, Ella Purnell e Jackson Bews.

Tornando a Ed Skrein, prossimamente l’attore sarà anche in In Darkness di Anthony Byrne (dove condividerà la scena con 2 bellezze come Natalie Dormer ed Emily Ratajkowski), Born a King di Agustí Villaronga, Patrick di Mandie Fletcher, Tau di Federico D’Alessandro, e nell’attesissimo nuovo lavoro di Barry Jenkins dopo il pluripremiato Moonlight, ovvero If Beale Street Could Talk, che molti danno già tra i possibili favoriti agli Oscar 2019. Insomma, evidentemente il nostro ama davvero tenersi molto attivo!

Fonte: Variety