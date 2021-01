Morla ha scritto sul suo profilo Twitter che Maradona potrebbe rivolgersi alla giustizia contro Netflix per utilizzo senza permesso di un marchio registrato.

Diego Maradona planea llevar a la Justicia a Netflix – Clarín https://t.co/n4SMsTfbM7 — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) July 12, 2020

Il titolo del film prodotto da The Apartment è, infatti, un riferimento alla battuta che l’ex campione argentino pronunciò per descrivere il suo primo gol contro l’Inghilterra nella Coppa del Mondo del 1986, di mano contro Peter Shilton, il quale ha sempre detto che non lo perdonerà mai per questo.

Netflix ha dichiarato che non si tratterà di un film sul calcio né sulla vita di Maradona, ma è pur vero che la semplice allusione ha messo in allerta il legale della leggenda del calcio, non nuovo a questo tipo di azioni legali.

Come già vi avevamo detto nella news di annuncio del film di Sorrentino, non sarebbe la prima volta che il regista utilizza l’immagine del grande calciatore, come ha fatto in Youth – La giovinezza, in cui recita una sorta di sosia dell’attuale Maradona.

