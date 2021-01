null

Assemblato dal Titano Pazzo Thanos, il Guanto dell’Infinito è una delle armi più onnipotenti dell’Universo Marvel. Grazie alle Gemme dell’Infinito, Thanos può manipolare infatti il tempo, lo spazio, la realtà, le anime e le menti a suo piacimento e comandare una quantità di potere apparentemente illimitata. Tuttavia, il Guanto di Thanos ha anche alcuni notevoli limiti, dei quali sicuramente si parla assai meno spesso.

Molte storie Marvel hanno ribadito che il Guanto avrebbe funzionato solo nel suo universo nativo, ma anche all’interno della sua realtà originaria le Gemme dell’Infinito non hanno alcun potere su almeno un regno dell’Universo Marvel principale, come si vede nel fumetto cult Sleepwalker.

Quest’opera, firmata dallo scrittore Bob Budiansky e dall’artista Bret Blevins, ha raccontato la storia dello studente di cinema Rick Sheridan, che scoprì che un poliziotto alieno chiamato Sleepwalker era intrappolato nella sua mente. Nativo del Mindscape, una dimensione che collega tutte le menti intelligenti dell’universo, Sleepwalker stava cercando di impedire a un’entità maligna di invadere la mente di Rick, ma fu in grado soltanto di rimanere imprigionato nella mente dello studente stesso.

In virtù di uno strano scherzo del destino, Sleepwalker scoprì che quando Rick dormiva era in grado di avventurarsi fuori dalla sua mente e intrufolarsi nel mondo reale. Incapace di tornare a casa, nel Mindscape, decise dunque di continuare ad assecondare la sua sete di giustizia, arrestando criminali e supercriminali per conto della polizia, imbattendosi a un certo punto nella Chain Gang.

Ironia della sorte, la Chain Gang ha acquisito i propri poteri nel fumetto Sleepwalker # 7 durante la saga del Guanto dell’Infinito, poco dopo che Thanos cancellò metà della popolazione dell’intero universo, condividendo il potere attraverso la catena che li collegava. Sebbene inizialmente avessero un vantaggio su uno Sleepwalker indebolito, il potere onnipotente del Guanto dell’Infinito iniziò a causare l’apertura di frattura dimensionali sulla Terra, inclusa una per il Mindscape.

Vedendo un’apertura, Sleepwalker volò attraverso di essa e portò con sé la Chain Gang. Sebbene desiderasse rimanere nella sua dimensione natale, scelse di tornare sulla Terra e proteggere altre vittime innocenti. Tuttavia, mentre attraversava la spaccatura, la nipote di Thanos, Nebula, prese il controllo del Guanto dell’Infinito e invertì il tempo, apparentemente cancellando tutte le azioni del nonno e riportando tutto com’era prima che il Titano Pazzo spazzasse via metà della popolazione dell’universo. Come conseguenza, Sleepwalker dimenticò la sua battaglia con la Chain Gang, ma c’era ancora una grande differenza in questa timeline modificata.

I quattro detenuti che Sleepwalker aveva intrappolato nel Mindscape erano infatti ancora dispersi, sebbene fossero fuggiti durante il regno di Thanos. Le trame successive hanno rivelato che hanno fluttuato nel regno per secoli, fino a quando non sono caduti nelle mani della ragnatela nemica di Sleepwalker e sono tornati sulla Terra, ancora in possesso dei loro poteri speciali.

Incredibilmente, tutto ciò significa che il Mindscape è un regno situato al di là dell’influenza letale del Guanto dell’Infinito. Non è noto se questo significhi che ha mantenuto la sua intera popolazione intatta quando Thanos ha polverizzato metà dell’universo, ma di sicuro, visto ciò che accadde alla Chain Gang, si muove secondo coordinate spaziali e temporali autonome.

L’interconnessione dei fumetti tra loro e il rapporto privilegiato della Marvel con la continuità ci lascia presagire che il Mindscape potrebbe tornare in qualsiasi momento, offrendo un ipotetico rifugio perfetto agli eroi nel caso in cui il Guanto dell’Infinito fosse mai rimontato e occorresse tornare ad affrontare Thanos in futuro.

E voi, cosa ne pensate di tale rivelazione dai fumetti e di quest’ultima supposizione? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.

Fonte: Screen Rant