Marvel, Nicolas Cage si schiera contro lo zio Coppola per l’attacco all’MCU: «Non capisco il problema»

L’ormai lungo scontro tra la New Hollywood e l’universo cinematografico Marvel si arricchisce di un nuovo capitolo: a schierarsi questa volta è Nicolas Cage, attore che ha provato a far partire il mondo dei cinecomic con due film su Ghost Rider. A far rumore, però, è il fatto che Cage abbia dato contro alle recenti dichiarazioni di suo zio, il leggendario Francis Ford Coppola.

Bisogna riavvolgere il nastro a pochi giorni fa: il regista de Il Padrino, durante un’intervista per GQ, ha attaccato i cinecomic dicendo che «Un film Marvel è un prototipo che viene realizzato più e più volte, ancora e ancora e ancora e ancora e ancora per sembrare diverso». Coppola quindi è andato a mettersi nella folta squadra di icone di Hollywood contrarie al modello produttivo imposto dai Marvel Studios negli ultimi dieci anni. Una squadra capitanata ovviamente da Martin Scorsese, ma che conta tra le sue fila anche Jane Campion e molti altri.

Chi non ha preso le distanze dall’MCU è invece Nicolas Cage. In un’intervista per la stessa testata, gli è stato chiesto di commentare le parole del celebre zio – nonché padre dell’attrice e regista Sofia Coppola – in merito ai film Marvel. Cage ha risposto così: «Perché lo fanno? Non capisco il conflitto. Non sono d’accordo con loro su questa percezione e opinione».

Il prossimo interprete di Dracula in Renfield, di cui potete vedere QUI le prime immagini dal set, ha poi proseguito dicendo: «Penso che i film che ho fatto come Pig o Joe non siano in alcun modo in contrasto con quelli Marvel. Non penso che i film Marvel abbiano niente a che vedere con la fine dei tweener – e con questo intendo i film da 30 o 50 milioni di budget. Penso che i film se la cavino bene. Guardate Il potere del cane, Spencer, qualsiasi film di Megan Ellison[produttrice de Il filo nascosto, Vice, The Ballad of Buster Scruggs e molto altri, ndr]. C’è ancora Paul Thomas Anderson».

E sul lavoro degli Studios, con cui ha collaborato quando ancora tutta la gigantesca macchina dell’MCU non era avviata, aggiunge: «La Marvel ha fatto un lavoro eccellente sull’intrattenimento per famiglie. Mettono molto lavoro in quello che fanno. C’è stato un grande passo avanti da quando ho fatto i due Ghost Rider. Kevin Feige, o chiunque ci sia dietro, ha trovato la via maestra per tessere insieme le storie e i personaggi. Cosa c’è di sbagliato in del sano intrattenimento che attira famiglie e bambini e dà alle persone qualcosa da aspettare? Non capisco il problema».

Pochi giorni dopo quelle dichiarazioni, Francis Ford Coppola ha però aggiunto di aver apprezzato e parecchio Deadpool. Un punto di incontro tra “il vecchio” e il “nuovo che avanza” quindi può ancora essere trovato. Voi da che parte state?

Foto: Emma McIntyre/FilmMagic – MovieStills – Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Fonte: GQ