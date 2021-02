null

Questa sera su Rai 4 va in onda alle 21:16 Master & Commander con Russell Crowe come protagonista e dietro la macchina da presa Peter Weir.

Si parla delle avventure del comandante Jack “il fortunato” Aubrey (Crowe) e dell’equipaggio della fregata inglese Surprise che inseguono la francese Acheron, dotata di una stazza e di un armamentario superiore. Il duello tra le due navi belliche si spingerà fino a Capo Horn e Aubrey non l’avrà vinta facile, perché il capitano dell’altra fregata è furbo e fortunato almeno quanto lui.

Ecco i 5 motivi per cui vale la pena guardarlo.

1. L’interpretazione carismatica di Russell Crowe

Mettiamoci anche che nella versione italiana c’è il doppiaggio eccezionale di Luca Ward, ma ammettiamolo: Russell Crowe nella parte del condottiero che incita i suoi alla battaglia è insuperabile. Questo monologo ricorda i toni di quelli de Il gladiatore ed è scritto molto bene. Aubrey, dopo aver spiegato la strategia d’attacco da attuare contro l’Acheron, ricorda ai suoi che l’Inghilterra è sotto attacco (all’epoca Napoleone aveva già conquistato gran parte dell’Europa) e che la loro nave, per quanto in mare aperto, rappresenta l’Inghilterra. 2. Il mare e i paesaggi

A dominare in scena ci sono il mare e le imponenti imbarcazioni inquadrati magnificamente da Weir, che non si è praticamente mai servito della CGI. Circa il 90% del film è stato girato in acqua (solo in parte in una vasca, la stessa utilizzata per il Titanic di Cameron). L’Oscar per la Migliore fotografia andò proprio a Russell Boyd, per aver confezionato insieme al regista un film visivamente magnifico. Un vero kolossal maestoso e poetico al tempo stesso. Vedi anche la ricostruzione della magnificenza delle incontaminate Isole Galapagos.

3. Una storia di amicizia e lealtà

Weir ha tratto ispirazione dalla saga letteraria di Patrick O’Brian, che racconta l’amicizia tra Jack Aubrey e il dottor Stephen Maturin, interpretato nel film da un ottimo Paul Bettany. Quest’ultimo è un ricercatore che ha dedicato la vita alla scienza, tanto che quando è costretto a lasciare le Galapagos, dove stava catalogando una quantità di animali e insetti sconosciuti all’epoca, per tornare di corsa sulla nave, rimane profondamente deluso. Il contrasto tra il carattere volitivo e combattivo del comandante e quello più tranquillo e contemplativo del ricercatore serve a movimentare il racconto e a creare un dualismo utile alla narrazione. La loro è un’amicizia bella e sincera, nonostante le divergenze (a Maturin ad esempio danno fastidio le punizioni inflitte all’equipaggio); una bromance in piena regola.

4. Un cast corale di tutte le età

Col fatto che la Surprise è sì un’imbarcazione da guerra, ma nello stesso tempo una nave scuola, la vita dei giovanissimi cadetti si mescola a quella dei marinai, tanto che si verificano casi paradossali in cui ragazzini con i gradi di comando danno ordini a marinai molto più grandi di loro.

Master & Commander è un film integralmente al maschile. C’è solo un’inquadratura in cui si intravede una barca con delle donne a bordo che si avvicina alla fregata di Aubrey, ma Weir non ha ceduto alla tentazione di inserire un personaggio femminile o delle sequenze romance per arruffianarsi il pubblico, dimostrando una coerenza oggi molto rara nel cinema.

5. Le battaglie navali

Crude, realistiche, con tanti morti e senza edulcorazioni. Tra le più belle, sicuramente, quella finale, in cui la Surprise finge di essere una nave mercantile e una volta che la nave nemica si è accostata, e i cannoni hanno colpito l’albero maestro impedendone la fuga, inizia un corpo a corpo tra i due fronti avvincente e storicamente realistico. Il funerale delle vittime, con Aubrey sinceramente affranto per le vittime perse in battaglia, è una delle scene più toccanti del film.