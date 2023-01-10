Megalopolis, l’ambizioso kolossal di Francis Ford Coppola sarebbe avvolto nel caos: «È una follia assoluta»

Le riprese del film con Shia Labeouf e Adam Driver sono attualmente in corso ma la situazione si starebbe facendo più complessa ogni ora che passa

Le riprese di Megalopolis, il nuovo ambizioso progetto ideato a diretto da Francis Ford Coppola, sono attualmente in corso; tuttavia la produzione starebbe incontrando una notevole serie di difficoltà.

Secondo quanto dichiarato da alcuni insider, il set del progetto sarebbe ormai avvolto nel caos più totale e avrebbe perso importanti membri del team di produzione, pur trovandosi solo a metà della riprese. Ma facciamo un passo indietro.

L’epico progetto di Coppola, rimasto nei pensieri del regista per gran parte della sua straordinaria carriera, è stato annunciato al Festival di Cannes due decenni fa. Dopo anni di tentativi andati a vuoto, e scontrandosi con la diffidenza nutrita dalle maggiori major di Hollywood verso il progetto, il regista ha iniziato a considerare l’idea di produrlo in maniera indipendente, raccogliendo nel corso degli anni il considerevole budget prefissato di circa 120 milioni di dollari tramite la vendita della sua azienda vinicola.

Ora il film si trova nel bel mezzo delle riprese, tuttavia le sfide e i costi sarebbero aumentati esponenzialmente fino a diventare insostenibili. Secondo quanto riportato da un insider, Coppola avrebbe deciso di sfruttare sul set una nuova tecnologia di produzione virtuale, simile a quella usata per The Mandalorian, tuttavia i costi sempre più esorbitanti lo avrebbero spinto in coso d’opera a passare al più classico green screen:

«Si tratta di una situazione alla quale non c’è una risposta giusta. Coppola spenderà molti più soldi di quanto inizialmente previsto, e potete immaginare quanto abbia già speso. Non portare il film a termine sarebbe una pillola molto amara da ingoiare».

Le stesse fonti interpellate affermano inoltre che gran parte delle difficoltà riscontrate nascono anche dall’inesperienza di Coppola nel girare film che presentino una quantità massiccia di effetti digitali. Una situazione che tuttavia non avrebbe impedito al regista 83enne di licenziare quasi l’intero team degli effetti visivi, guidato dal noto supervisor del settore Mark Russell. Sarebbero stati inoltre allontanati anche la scenografa Beth Mickle e l’art director David Scott, i quali, pur sollecitati a commentare la situazione per il The Hollywood Reporter, avrebbero preferito non esprimersi.

Insomma, al momento il film sembra quindi ritrovarsi totalmente privo delle figure chiave del comparto artistico. Il rappresentante di una delle suddette maestranze recentemente allontanate ha inoltre definito il licenziamento come una vera e propria benedizione sotto mentite spoglie, visto il caos che starebbe regnando sul set: «Essere in quel set è stata una follia assoluta».

Al momento i rappresentanti di Coppola si sono trincerati dietro il più classico dei ‘No comment‘ e sarà interessante vedere se la produzione del film riuscirà a risollevarsi e a portare a termine l’ambizioso progetto.

‎La trama del film è ancora avvolta dalla segretezza ma, secondo il suo creatore, si tratterà di una storia di ambizione politica, genio e amore conflittuale sullo sfondo di una versione utopica di New York City chiamata New Rome.‎ Secondo le prime informazioni diffuse, le vicende dovrebbero ruotare intorno al sogno utopico di un architetto che dovrà scontrarsi col sindaco della città. Il richiamo a Roma e all’Impero Romano sembra comunque essere uno dei temi portanti dell’opera, che porterà sullo schermo una modernità incapace di risolvere i propri problemi sociali, segnando inevitabilmente la sua caduta.

Vi ricordiamo che il progetto nasce da un’idea originale di Francis Ford Coppola che, oltre a sedere in cabina di regia, ne ha provveduto all’intera scrittura. Questo vede inoltre coinvolto un cast corale di grandi star, tra cui Shia LaBeouf, Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Talia Shire, Jason Schwartzman, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter e James Remar.

Al momento il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale. Inizialmente l’ipotesi più accreditata era un rilascio previsto negli ultimi mesi del 2023, tuttavia gli sviluppi in fase produttiva andranno quasi certamente a dilatare i tempi.

Foto: GettyImages / Daniele Venturelli

Fonte: TheHollywoodReporter