Dopo aver letto per intere settimane resoconti su resoconti della spinosa vicenda che ha coinvolto il principe Harry, sua moglie Meghan Markle e la Famiglia Reale inglese, mettiamo da parte i conflitti di corte per tornare a parlare della duchessa di Sussex da un altro punto di vista: quello quella sua carriera cinematografica.

A distanza di qualche giorno dall’addio ai Windsor, pare infatti che l’ex star di Suits abbia capito di voler tornare sul set; un desiderio che l’accordo recentemente stipulato con la Disney – per il momento legato “soltanto” a ruoli da doppiatrice – aveva già messo ampiamente in luce.

Sembra però che le sue ambizioni per il futuro vadano ben oltre, puntando direttamente al mondo dei cinecomic. Come riportato infatti dal Daily Mail, fonti molto vicine all’agente dell’attrice hanno dichiarato che attualmente l’obiettivo di Meghan è quello di ottenere un ruolo da supereroina:

«Lei vuole che il suo ritorno alla recitazione sia legato a qualcosa di simile a un film di supereroi. Sta attivamente cercando un film di questo genere. Si è detta disponibile e aperta alle migliori offerte. Meghan sta organizzando una serie di incontri a Hollywood a tale scopo. Ha già fatto la voce fuori campo per la Disney e ora si dice che stia cercando un film di supereroi, come doppiatrice o persino sullo schermo. Sa che non sarà facile ottenere un film come attrice, perché le persone non saranno in grado di superare il fatto che lei è Meghan Markle. Ma è determinata a recitare di nuovo e pensa che questa sia la strada da percorrere… qualcosa che di grande ma che non la metta al centro della vicenda.»

Ora, è piuttosto prematuro provare a indovinare se, quando e in quale Universo cinematografico Meghan Markle potrebbe debuttare come supereroina, ma se tanto ci dà tanto, non è da escludere che a questo punto il suo accordo con la Disney possa remare direttamente verso l’UCM. Voi che ne pensate?

Foto: Getty