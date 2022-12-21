Millie Bobby Brown criticata per un bacio sul set di Enola Holmes 2: «Non era consensuale»

Un retroscena dal set di Enola Holmes 2 sta facendo discutere i fan di Millie Bobby Brown, la giovane protagonista del franchise Netflix divenuta popolare, negli ultimi anni, soprattutto grazie al ruolo di Eleven nella serie Stranger Things. Al centro della polemica è un bacio che la star ha dato al collega Louis Partridge durante le riprese del film.

Stando a quanto rivelato da Millie Bobby Brown in un video pubblicato su TikTok, la scena in questione non era presente nella sceneggiatura, ma è stata improvvisata dalla stessa senza che l’attore ne fosse a conoscenza: «Proprio mentre facevamo le prove, gli ho afferrato il viso e l’ho baciato e lui era tipo…», ha dichiarato l’attrice imitando l’espressione stupita del collega. «È stato davvero tenero vedere Enola prendere l’iniziativa. E poi vedere una ragazza che fa la prima mossa è eccitante.»

Ma il racconto non finisce qui. Sembra infatti che la Brown abbia anche colpito piuttosto violentemente Partridge durante la sequenza del bacio: «In quella scena dovevo prenderlo a pugni, e siccome Louis è un caro amico, ho continuato a colpirlo. Non stavo fingendo, non era uno stunt, gli stavo davvero facendo male. Alla fine, lui mi ha detto: ‘Millie, non potresti semplicemente fingere di darmi dei pugni?‘»

Ovviamente, le dichiarazioni dell’attrice non sono passate inosservate e hanno scatenato delle reazioni tutt’altro che divertite: sul web in molti hanno infatti criticato l’interprete di Enola Holmes per aver baciato Louis Partridge, sostanzialmente, senza aver chiesto prima il suo consenso.

E pare che la prima persona ad aver storto il naso sia stata proprio la coordinatrice dell’intimità Jessica Steinrock, che ha ammesso: «Amo Millie Bobby Brown, ma questa non è la storia tenera che pensate. Sono sicura che lei e il suo partner di scena abbiano costruito un rapporto basato sulla fiducia, ma non dovremmo mai sorprendere nessuno durante una scena intima o uno scontro, mai. Perché alla fine, questo significa che lei non ha chiesto il consenso per quel bacio. E quando il tuo partner di scena ha una reazione di sorpresa dopo che lo hai baciato, significa che la comunicazione non è avvenuta nel modo in cui avrebbe dovuto. Piccole cose come questa possono degenerare nel tempo, e francamente lei ha più potere in quella situazione rispetto a lui, perché è una star molto famosa. Quando giriamo scene d’amore amiamo stare leggeri, divertirci, ma il consenso è obbligatorio. Per la cronaca, ho amato Enola Holmes 2, ma la prossima volta dovremo chiedere il consenso».

Fonte: MovieWeb

Foto: Getty (Theo Wargo)