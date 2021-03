Rivedremo presto al cinema Morena Baccarin in Deadpool 2, cinecomic in cui la ritroveremo nei panni della dolce metà di Wade, Vanessa. Ma per l’attrice, volto noto di tante serie Tv, da Firefly a Still Life, da Homeland a Mentalist, è probabilmente giunto il momento di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Vista l’esperienza maturata in ambito di superpoteri e adattamenti vari ispirati al mondo dei comics– oltre a Deadpool ha lavorato anche in serial come Gotham e The Flash – pare proprio che la Baccarin sia interessata a vestire i panni di un personaggio nell’ambito dei cinecomic, ma non di un eroe, bensì di un villain. E a questo proposito, come dichiarato in una recente intervista rilasciata al sito brasiliano Cinepop, i suoi preferiti sono quelli dell’universo cinematografico DC: «Mi identifico principalmente con due villain in particolare, Poison Ivy e Catwoman».

Si tratta di due villain super sexy per le quali sarebbe assolutamente perfetta. Il problema è capire quando questa ipotesi potrebbe realmente concretizzarsi. Le opzioni più papabili potrebbero essere nel progetto futuro di DC Gotham City Sirens, oppure nel sequel Suicide Squad 2, oppure ancora in un prossimo film di Batman.

Foto: © Fox Tv