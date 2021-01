Il regista Terry Gilliam ha espresso la sua opinione sul movimento #MeToo, che si è rivelata essere abbastanza controversa e fuori dal coro, in un’intervista a AFP.

Il regista ha affermato che a Hollywood «il controllo di massa ha preso il sopravvento; la folla è là fuori, stanno portando le loro torce e bruceranno il castello di Frankenstein. Le persone hanno sempre più paura a dire quello che pensano davvero e anche mia moglie mi dice di tenere la testa bassa…».

«È un mondo di vittime. Penso che alcune persone abbiano fatto molto bene ad incontrarsi con Harvey e altri no», ha aggiunto. «Quelle che l’hanno fatto, sapevano cosa stavano facendo. Queste persone sono adulte; stiamo parlando di adulti con molte ambizioni».

Gilliam ha anche affermato che alcune delle donne in realtà non soffrono, ma hanno usato Weinstein per promuovere le loro carriere, e che conosceva donne che uscivano dalle riunioni con l’ex produttore-magnate prima di venire abusate sessualmente.

Il regista di Brazil ha anche difeso Matt Damon, che ha ricevuto un notevole contraccolpo pubblico a gennaio per aver suggerito che ci sono stati livelli diversi di molestie sessuali, che a suo dire toccare il sedere di qualcuno è diverso dallo stupro. «Mi dispiace per qualcuno come Matt Damon, che è un essere umano decente. Disse che tutti gli uomini non sono stupratori, e fu massacrato. Dai, questo è da pazzi».

Pur definendo testualmente il movimento “semplicistico” e “sciocco” («Le persone sono descritte in termini ridicoli, non c’è più umanità»), ci ha tenuto a ribadire che Weinstein era un mostro e che c’erano altre persone del settore che si comportavano come lui. Gilliam si è soffermato anche sull’attualità: alla Casa Bianca, dopotutto, c’è Donald Trump, accusato di molte relazioni improprie con donne: «Mi fa sentire come se fossi diventato molto vecchio e stessi vivendo un mondo da incubo», ha dichiarato riferendosi anche alla Brexit.

Foto: Getty Images

Fonte: Variety