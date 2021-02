Il 26 marzo uscirà finalmente nelle sale italiane Mulan, nuovo atteso live action Disney. Contrariamente al cartone originale del 1998, però, sappiamo già che in questa nuova versione non ci sarà il mitico drago parlante Mushu, e a spiegarci il motivo dietro questa decisione, adesso, è direttamente la regista Niki Caro.

Ha dichiarato la cineasta: «Penso che tutti pensiamo che Mushu sia insostituibile. Sapete, quel film d’animazione è un mondo a parte che sta in piedi da solo. In questo film, c’è una creatura che rappresenta spiritualmente gli antenati, e più in particolare il rapporto di Mulan con suo padre. Ma una versione aggiornata di Mushu? No».

In sostanza, la regista pensa che il Mushu del cartone (doppiato originariamente da Eddie Murphy) sia un personaggio troppo iconico per poter essere rifatto in live action: voi che ne pensate al riguardo? A vestire i panni della protagonista nel film, ricordiamo, è Liu Yifei, affiancata per l’occasione da una schiera di rinomate star cinesi, su cui spiccano Gong Li, Jet Li e Donnie Yen.

Fonte: DS