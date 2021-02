L’organizzazione del Napoli Comicon, manifestazione dedicata a fumetti, cinema e games che si svolgerà dal 28 aprile all’1 maggio presso la Mostra d’Oltremare, ha annunciato le mostre che saranno protagoniste nel corso della ventesima edizione del Salone Internazionale del Fumetto.

Due delle mostre in programma saranno appunto dedicate alla celebrazione dei 20 anni dell’evento. 1998-2018: 20 anni di Comicon proporrà un percorso multimediale pr raccontare ai visitatori l’evoluzione dell’appuntamento, dalle origini all’evoluzione che ha reso il Comicon uno delle manifestazioni più importanti a livello europeo. La mostra 1998 -2018: 20 anni di fumetto italiano racconterà invece come è cambiato dal punto di vista editoriale e artistico il mondo del fumetto in questi ultimi due decenni.

Ci saranno poi mostre dedicate a Lorenzo Mattotti (in particolare alla sua opera Ghirlanda), Winson McCay (creatore, tra gli altri, di Little Nemo in Slumberland e Dreams of the Rarebit Fiend), Miguel Angel Martin (autore di Psychopathia Sexualis e di altre illustrazioni realizzate per El Pais, Torazine, Rolling Stone e XL Repubblica), Joe Sacco, Claudio Chiaverotti e Laura Scarpa.

Le mostre di Comicon Kids includeranno: Asterix e la corsa d’Italia (in collaborazione con Panini Comics e Institut Fracais); Winshluss – Nella foresta buia e misteriosa (il pubblico potrà vivere in anteprima le avventure dell’ultimo volume di Winshluss, pubblicato da Comicon Edizioni); e ci sarà anche Babamostra, organizzata in collaborazione con la libreria Il Mattoncino, oltre a Fumetto Junior, ovvero un corso dedicato ai ragazzi dagli otto ai tredici anni per avvicinarli al mondo dei comics.

Foto: © Courtesy of www.comicon.it