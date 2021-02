Annunciati i giurati dei Premi Micheluzzi 2018, i riconoscimenti dedicati al mondo dell’Editoria a Fumetti che verranno consegnati nel corso dell’imminente Napoli Comicon previsto dal 28 aprile al 1° maggio.

A decretare i vincitori di quest’edizione sono: Lorenzo Mattotti, Magister e presidente di giuria, Laura Scarpa, direttrice editoriale di Scuola di Fumetto ed editore con ComicOut, l’attrice Matilda De Angelis, la scrittrice Giulia Blasi, e la giornalista e blogger Anna Trieste.

Da quest’anno cambia il metodo per la selezione dei titoli in gara, in quanto abbiamo un comitato apposito che ha scelto tre (o quattro) opere per ogni categoria. Il comitato è composto da Loris Cantarelli (direttore di Fumo di China), Laura Pasotti (speaker radiofonica del Garage Ermetico), Andrea Antonazzo (giornalista), Federica Lippi (traduttrice ed esperta di manga), e Stefano Perullo (giornalista e libraio), con il supporto di Raffaele De Fazio (responsabile editoriale di COMICON Edizioni), Davide Occhicone (giornalista e curatore del Programma Incontri di COMICON) e alino (Comitato Culturale di COMICON).

In attesa di scoprire i vincitori durante la cerimonia condotta dalla coppia Andrea Delogu / Ema Stokholma e prevista il 29 aprile presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, ecco tutte le opere selezionate nelle varie categorie, a cui si aggiungeranno poi 2 premi speciali assegnati da Mondadori Store e Centro Fumetto Andrea Pazienza.

MIGLIOR FUMETTO

1. Luna del mattino – Francesco Cattani (Coconino Press – Fandango)

2. Quaderni Giapponesi: Il vagabondo del manga – Igort (Oblomov Edizioni)

3. Brucia – Silvia Rocchi (Rizzoli Lizard)

MIGLIOR SERIE DAL TRATTO REALISTICO

1. Dragonero – AA. VV. nn. 44-55 (Sergio Bonelli Editore)

2. Tex – AA. VV. nn. 675-686 (Sergio Bonelli Editore)

3. Mercurio Loi – AA. VV. nn. 1-7 (Sergio Bonelli Editore)

MIGLIOR SERIE DAL TRATTO NON REALISTICO

1. Rat-Man Collection – Leo Ortolani – nn. 118-122 (Panini Comics)

2. Fantomius – Marco Gervasio – Topolino nn. 3194, 3210, 3225, 3237 (Panini Comics)

3. Graveyard kids – Davide Minciaroni – nn. 1-2 (Autoproduzione – Doner Club)

MIGLIOR FUMETTO PER RAGAZZI

1. Dragor Boh (Scottecs Megazine Special) – Sio, Dado (Shockdom)

2. La zona rossa – Silvia Vecchini, Sualzo (Editrice Il Castoro)

3. Viktoria – Gaia Cardinali (Tunué)

MIGLIOR SCENEGGIATORE

1. Alessandro Bilotta – Mercurio Loi nn. 4-7 (Sergio Bonelli Editore)

2. Luca Enoch – Dragonero Adventures n.1 (Sergio Bonelli Editore)

3. Francesco Artibani – Topolino n. 3189 Metopolis (Panini Comics)

MIGLIOR DISEGNATORE

1. Barbara Baldi – Lucenera (Oblomov Edizioni)

2. Stefano Andreucci – Il magnifico fuorilegge – Tex Speciale n. 32 (Sergio Bonelli Editore)

3. Paolo Mottura – Topolino n. 3189 Metopolis (Panini Comics)

MIGLIOR STORIA BREVE

1. Blues! – Enrico Faccini – Topolino n. 3213 (Panini Comics)

2. Zambesi – Paolo Cattaneo, Fabio Tonetto (Delebile)

3. Chair de poule – Lonnie Bao – Melagrana (Attaccapanni Press)

MIGLIOR FUMETTO ESTERO

1. Diario di un fantasma – Nicolas de Crécy (Eris Edizioni)

2. L’arte di Charlie Chan Hock Chye – Sonny Liew (Bao Publishing)

3. Peplum – Blutch (001 Edizioni)

4. Stupor mundi – Néjib (Coconino Press – Fandango)

MIGLIOR SERIE ESTERA

1. Sheriff of Babylon – Thomas King, Mitch Gerads (RW Edizioni-Lion)

2. Lucky Luke: Jolly Jumper non parla più – Guillaume Bouzard (Nona Arte)

3. Our little sister-Diario di Kamakura – Akimi Yoshida – nn. 1-7 (Edizioni Star Comics)

4. Dead Dead Demons Dededede Destruction – Inio Asano – nn. 1-4 (Planet Manga)

MIGLIOR WEBCOMICS

(su indicazione dei portali: AnimeClick, Bad Comics, Comicus, C4 Comic, Fumettologica, Lospaziobianco, Mangaforever, Orgoglio Nerd)

1. Fumettibrutti – di Josephine Yole Signorelli – https://www.facebook.com/fumettibrutti/

2. I tre cani – di Samuel Daveti e Laura Camelli – http://www.mammaiuto.it/tre-cani-01/

3. Black Rock – di Dario Sicchio, Jacopo Vanni e Francesco Segala – http://www.wilderonline.com/serie/black-rock

MIGLIOR EDIZIONE DI UN CLASSICO

1. Tekkon Kinkreet – Taiyō Matsumoto (J-Pop)

2. L’età della convivenza – Kazuo Kamimura – nn. 1-3 (J-Pop)

3. Quimby the Mouse – Chris Ware (Oblomov Edizioni)

4. Popeye – E.C. Segar – nn. 1-22 (La Gazzetta dello sport – RCS Quotidiani)