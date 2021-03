Aspettando il Natale, provvediamo a un ripasso dei migliori titoli del catalogo di Netflix, con al suo interno una miriade di film e serie tv di vario genere. Lo facciamo gettando uno sguardo ad alcuni dei migliori film originali Netflix (ma non solo) e alle serie televisive più apprezzate da recuperare in streaming. Sorvolando magari sulle serie più note e popolari, da La casa di carta a Stranger Things passando per The Witcher, per concentrarci su qualche possibile scoperta.

FILM

KLAUS: I SEGRETI DEL NATALE

Il postino Jesper viene mandato su un’isola gelida e lontana, i cui abitanti comunicano a malapena tra di loro. Demoralizzato, Jesper è sul punto di arrendersi quando incontra due nuovi amici, Alva e Klaus.

MOSUL

Dopo che uno squadrone ribelle di iracheni gli salva la vita, un giovane poliziotto si unisce a loro nella lotta contro l’ISIS in una devastata Mosul.

IL PROCESSO AI CHICAGO 7

Scritto e diretto dal premio Oscar Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7 racconta di quando, nel 1968, sotto gli occhi del mondo intero, la democrazia non si arrese. Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense si trasformò in una serie di scontri violenti con la polizia e la Guardia nazionale. Gli organizzatori delle proteste, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, sono stati accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana.

THE IRISHMAN

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di The Irishman di Martin Scorsese, una saga epica sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra vista dagli occhi del reduce della Seconda guerra mondiale Frank Sheeran, imbroglione e sicario che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più tristemente note del ‘900. Il film copre diversi decenni di uno dei maggiori misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, offrendo un viaggio grandioso attraverso i segreti del crimine organizzato, tra i suoi meccanismi interni, le rivalità e i legami con la politica.

ROMA

Cleo, nel film autobiografico di Alfonso Cuarón vincitore di tre premi Oscar e Leone d’oro a Venezia, è una delle due collaboratrici domestiche che aiutano una coppia a prendersi cura dei loro quattro figli a Città del Messico. Tuttavia, una serie di complicazioni stanno per sconvolgere le loro vite.

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS

La ballata di Buster Scruggs è un film western antologico diviso in sei parti, una serie di racconti della frontiera americana narrati con lo stile unico e inimitabile di Joel e Ethan Coen. Ogni capitolo propone una storia diversa del West americano.

MARRIAGE STORY

Un regista teatrale e la moglie attrice, un tempo felicemente sposati, intraprendono un lungo ed estenuante divorzio, che li pone di fronte ai loro limiti e alle necessarie rinunce con cui dovranno fare i conti. Un ritratto intenso e coinvolgente della rottura di un matrimonio e di una famiglia che resta unita, dal regista candidato agli Oscar Noah Baumbach con Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda e Ray Liotta.

DIAMANTI GREZZI

Dagli acclamati registi Josh e Benny Safdie, un elettrizzante crime thriller su Howard Ratner (Adam Sandler), un carismatico gioielliere di New York alla costante ricerca del colpo della vita. Dopo aver piazzato una serie di scommesse ad alto rischio che promettono di ripagarlo alla grande, Howard si ritrova sul filo del rasoio alla ricerca di un equilibrio tra affari, famiglia e avversari che lo mettono sempre più con le spalle al muro nel suo instancabile percorso verso la vittoria.

ANNIENTAMENTO

Quando suo marito Kane (Oscar Isaac) torna a casa in stato confusionale dopo aver completato la sua missione nell’Area X, la biologa militare Lena (Natalie Portman) decide di contattare la dottoressa Ventress (Jennifer Jason Leigh) per scoprire come guarirlo. Le due donne partiranno per una missione nell’Area X, dove si renderanno conto che un potente campo magnetico ha mutato la fauna e la flora.

TYLER RAKE

Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenario che opera nel mercato nero, affronta la missione più pericolosa della sua vita quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Thriller d’azione diretto da Sam Hargrave e prodotto da Anthony e Joe Russo, i visionari registi di Avengers: Endgame.

ATLANTIQUE

Promessa a un uomo ricco, Ada si dispera quando il suo vero amore Souleimane e i suoi collaboratori scompaiono in mare. Quando i corpi vengono ritrovati a riva, Ada presume che Souleimane sia morto, ma il destino le riserva delle sorprese.

DOLEMITE IS MY NAME

Il candidato all’Oscar Eddie Murphy interpreta il leggendario Rudy Ray Moore, pioniere della commedia e del rap che con Dolemite, il suo alter ego divertente, osceno e lottatore di kung-fu, ha smentito i pessimisti, diventando un fenomeno della blaxploitation degli anni ‘70.

I’M THINKING OF ENDING THINGS

Nonostante i dubbi sul loro rapporto, una giovane donna (Jessie Buckley) parte in viaggio con il suo nuovo ragazzo (Jesse Plemons) alla volta della fattoria di famiglia. Bloccata alla fattoria durante una tempesta di neve con la madre (Toni Collette) e il padre (David Thewlis) di Jake, la ragazza comincia a mettere in discussione tutto quello che sapeva o credeva di aver capito del suo compagno, di se stessa e del mondo. Film del premio Oscar Charlie Kaufman (Se mi lasci ti cancello) tratto dal romanzo di successo di Iain Reid.

HIGH FLYING BIRD





Durante un lockout del basket professionistico, l’agente sportivo Ray Burke (André Holland) si trova nel bel mezzo della disputa tra la lega e i giocatori. La sua carriera è a rischio, ma Ray punta in alto. Il suo piano coinvolge un nuovo arrivato dell’NBA e per metterlo in atto avrà solo 72 ore. Dal regista Steven Soderbergh.

PRIVATE LIFE

Private Life, diretto da Tamara Jenkins, racconta la storia di Richard (Paul Giamatti) e Rachel (Kathryn Hahn), una coppia che non riesce ad avere figli e cerca di salvare il proprio matrimonio. Tra riproduzione assistita e adozione domestica, ai due, ormai demoralizzati e al limite della mezza età, non resta che una terza scelta, che coinvolgerà la giovane Sadie (Kayli Carter).

SERIE TV

GODLESS

Nel 1884, Frank Griffin è un fuorilegge che va alla ricerca del suo ex amico e figlio adottivo, Roy Goode, che lo ha tradito. Tutto diventa complicato per Frank Griffin quando scopre che Roy si nasconde in una città chiamata La Belle, dove le donne regnano.

AFTERLIFE

Dalla mente creativa di Ricky Gervais, After Life è la storia di Tony, un uomo dalla vita fin troppo perfetta. Dopo l’improvvisa morte della moglie, Tony cambia e decide di continuare a vivere sfidando il mondo, dicendo e facendo tutto ciò che gli passa per la testa. È convinto che il non curarsi di se stesso o degli altri sia una sorta di superpotere, che però risulta difficile da praticare verso coloro che cercano di aiutare la brava persona che ricordano.

LOVE

Creata da Judd Apatow, Paul Rust e Lesley Arfin, Love è il racconto della relazione romantica tra Mickey (Gillian Jacobs), una ragazza ribelle e sfrontata, e Gus (Paul Rust), un giovane timido e insicuro.

WHEN THEY SEE US

Cinque adolescenti di Harlem vivono un incubo quando sono ingiustamente accusati di una brutale aggressione a Central Park. Basata su una storia vera.

LA REGINA DEGLI SCACCHI

Il racconto della vita di una bambina prodigio degli scacchi, orfana, di nome Beth Harmon, seguendo le sue vicissitudini dall’età di otto ai ventidue anni, mentre lotta contro la dipendenza da alcol e psicofarmaci nel tentativo di diventare grande maestro di scacchi.

ATYPICAL

Atypical è un racconto di formazione incentrato su Sam (interpretato da Gilchrist), un diciottenne con un disturbo dello spettro autistico in cerca di amore e indipendenza. Mentre Sam vive questo viaggio alla scoperta di sé, divertente ma doloroso, i suoi familiari devono affrontare a loro volta importanti cambiamenti.

BLOODLINE

I Rayburn sono una delle famiglie più rispettate ed in vista della Florida. La loro tranquillità viene sconvolta quando il figlio maggiore, nonché la pecora nera della famiglia, Danny (Ben Mendelsohn), decide di far ritorno a casa in occasione del 45° anniversario del ristorante gestito dai suoi genitori. Al suo arrivo, Danny mette in difficoltà tutti i componenti della famiglia, minacciando di rivelare gli oscuri segreti che li riguardano.

YOU

You è una storia d’amore con protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley), un brillante ma ossessivo newyorkese che sfrutta le nuove tecnologie per conquistare Beck (Elizabeth Lail). Joe si trasforma da stalker a fidanzato, eliminando qualsiasi ostacolo gli sbarri la strada, anche se ciò significa uccidere.

BIG MOUTH

Big Mouth è una commedia animata per adulti di 10 episodi di mezz’ora, creata dagli amici Nick Kroll (Kroll Show, The League) e Andrew Goldberg (I Griffin). La serie affronta con umorismo tagliente le glorie e gli orrori della pubertà.

THE CROWN

The Crown racconta la storia della regina Elisabetta II dal 1947 agli inizi del XXI secolo. La prima stagione copre gli anni che vanno dal matrimonio tra Elisabetta e Filippo di Edimburgo, fino allo scoppio della crisi di Suez nel 1956.

BOJACK HORSEMAN

In una Hollywood in cui animali antropomorfi e umani convivono, BoJack Horseman è una star della sitcom degli anni novanta Horsin’ Around; non è però riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda dopo la chiusura della serie, e pianifica quindi di rinnovare la sua fama attraverso un’autobiografia scritta dalla ghostwriter Diane Nguyen. BoJack deve inoltre confrontarsi con altri svariati personaggi, tra i quali Princess Carolyn (sua agente), il suo strambo coinquilino Todd e Mr. Peanutbutter, attore sua “nemesi” e fidanzato di Diane.

RUSSIAN DOLL

Una donna, Nadia, si ritrova in un misterioso anello temporale, che la riporta ripetutamente alla festa del suo 36º compleanno, dopo bizzarre morti che la coinvolgono. Scopre poi che un’altra persona come lei sta vivendo la stessa situazione.

PEAKY BLINDERS

Ambientata in un periodo di estrema povertà, pieno di difficoltà storico-economiche a Birmingham, in particolare nel quartiere di Small Heath, Peaky Blinders racconta la storia della famiglia Shelby, il cui capofamiglia, Thomas Shelby, è il boss della gang detta “Peaky Blinders”, La sua leadership verrà messa a dura prova dall’arrivo in città di un integerrimo poliziotto, Campbell, che ha come missione quella di estirpare il marcio e la delinquenza a tutti i costi, e da una donna, Grace Burgess, dal passato misterioso.

UNBELIEVABLE

Ispirata a eventi reali, la miniserie Unbelievable racconta la storia di un’adolescente che denuncia di essere stata vittima di stupro, per poi ritrattare. Nel frattempo, a migliaia di chilometri di distanza due risolute detective avviano un’indagine che potrebbe svelare la verità.