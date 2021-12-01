Nicholas Cage, l’attore è stato scelto per interpretare il mostro classico più famoso al mondo!

La carriera di Nicholas Cage si arricchisce di un altro iconico ruolo, il più classico dei mostri della Universal: Dracula! La star sarà infatti parte del film Renfield ma non ne sarà il protagonista assoluto. Questo ruolo spetta infatti a Nicholas Hoult.

Il film, diretto da Chris McKay (The Lego Batman Movie, The Tomorrow War), si concentra infatti sull’aiutante del Conte, raccontato anche da Bram Stoker nel suo romanzo. La storia originale dietro al film però si basa su un racconto di Robert Kirkman e a firmare la sceneggiatura sarà Ryan Ridley.

Nella storia originale, Renfield è un paziente di un ospedale psichiatrico nel manicomio del dottor Seward. Zoofago, decide inizialmente di sottomettersi a Dracula in cambio di animali di cui nutrirsi, ma decide poi di ribellarsi per proteggere Mina Murray. Viene ucciso da Dracula, ma riesce a redimersi in punto di morte e rivelare la verità a Van Helsing. Al cinema è stato interpretato molte volte: il primo Renfield è stato Alexander Granach nel 1922, in Nosferatu, mentre in Dracula di Bram Stoker ha avuto il volto di Tom Waits; l’ultimo attore a interpretarlo è stato Mark Gatiss in Dracula del 2020.

Secondo quanto riportato da Deadline, non sono ancora stati rivelati dettagli sulla trama di questa versione di Renfield ma potrebbe essere ambientato ai giorni nostri. Il casting di Nicholas Cage nel ruolo di Dracula accende di colpo l’interesse per il film: l’attore sta vivendo una nuova giovinezza grazie a film spesso oltre il limite dell’assurdo come Mandy e ancora più di recente è stato apprezzato nel thriller Pig.

Benché non protagonista, la sua sarà una parte decisamente importante. Robert Kirkman, autore della storia originale, recentemente ha dichiarato che la trama si concentra sul momento in cui Renfield decide di non essere più il servitore di Dracula ed è da qui che scaturisce il conflitto che anima la vicenda. Pronti a vedere il Conte vampiro più famoso a mondo dare di matto come solo Nic Cage sa fare?

Leggi anche: Ecco come sarebbe il Superman di Nicolas Cage nel Flash del DCEU. L’immagine

Foto: Leone Film Group

Fonte: Deadline