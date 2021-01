Possibili grandi sorprese in arrivo per tutti i fan Marvel là fuori. Qualche giorno fa, vi abbiamo rivelato che Thanos potrebbe tornare per un cameo in The Eternals, atteso cinecomic che si ambienterà nel corso di migliaia di anni. Eppure, sappiate che potrebbe non essere l’unico cattivo sulla via del ritorno: secondo quanto riporta un nuovo esplosivo rumor, infatti, l’amatissimo Erik Killmonger di Michael B. Jordan sarà davvero in Black Panther 2!

Se ricordate, il personaggio era ormai morto alla fine del precedente standalone dedicato a Pantera Nera, e le cose dovrebbero rimanere così. Il nostro non resusciterà né sarà sopravvissuto per miracolo: stando alla fonte, infatti, Killmonger apparirà invece nella pianura ancestrale di Wakanda, il medesimo luogo dove T’Challa ha nuovamente potuto incontrare suo padre T’Chaka nel primo film. In sostanza, sarà una specie di fantasma, anche se a questo punto, a sorgere è un dubbio circa il suo ruolo: perché Killmonger dovrebbe riapparire sotto forma di ectoplasma davanti al suo vecchio nemico? Che sia lì per dargli qualche consiglio, oppure c’è dell’altro?

Nel dubbio, il rumor sostiene che il sequel sarà molto impregnato di politica, e dovrebbe introdurre in scena un altro personaggio che i fan dei fumetti conoscono già benissimo: Queen Divine Justice, leader della tribù dei Jabari nonché uno dei character più importanti della saga ambientata a Wakanda. Insomma, che ne pensate in proposito? Va sottolineato, in ogni caso, che si tratta solamente di voci di corridoio per nulla confermate dai piani alti della Marvel, quindi il consiglio è sempre di prendere il tutto con le dovute pinze!

Black Panther 2, ricordiamo, non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma a dirigerlo sarà nuovamente Ryan Coogler. La Marvel ripone certamente molta speranza nel film, dato che il primo standalone aveva guadagnato oltre 1,3 miliardi di dollari worldwide, vincendo poi 3 Premi Oscar: Miglior Colonna Sonora, Miglior Costumi e Miglior Scenografie. Riuscirà il sequel a bissare il successo?

Fonte: WGTC