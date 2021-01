Notorious Project, il concorso per scoprire i nuovi talenti del cinema italiano, lanciato il 18 dicembre da Notorious Pictures in collaborazione con Best Movie e Filming Italy Sardegna Festival, e con il riconoscimento della Direzione Generale per il Cinema del MiBAC, sta per giungere al termine. La deadline è lunedì 18 marzo.

Vi ricordiamo che il contest si rivolge a registi e sceneggiatori di nazionalità italiana e di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

3 sono le categorie a cui è possibile partecipare:

1) Notorious Story, dedicata a soggetti cinematografici

2) Notorious Script, dedicata a sceneggiature cinematografiche

3) Notorious Short, dedicata a cortometraggi

I vincitori riceveranno ognuno una proposta di contratto con la Notorious Pictures: a seconda della categoria, i contratti avranno ad oggetto l’acquisizione dei diritti e lo sviluppo dei progetti vincitori o un’opzione per la regia di un lungometraggio da individuare successivamente.

A giudicare le opere in gara sarà una speciale giuria tecnica composta da vari professionisti che lavorano nel settore cinematografico.