Il nuovo attesissimo film Pixar, che troneggia sulla cover di Best Movie di luglio, ha subito un nuovo spostamento dovuto alla lenta ripartita del mercato cinematografico. Dopo il lockdown, un po’ la voglia di stare all’aria aperta, un po’ la paura degli spazi chiusi e un po’ la mancanza di grandi titoli ha riportato poche persone in sala. Ecco perché Disney ha deciso di far slittare ulteriormente il suo film di punta delle famiglie spostandolo, dalla seconda metà di luglio ad agosto. Ecco quindi Onward data di uscita nei cinema.

Onward data di uscita

Dopo l’anteprima del 16 luglio a #Giffoni50, Onward – Oltre la magia arriverà nei cinema mercoledì 19 agosto anziché il 22 luglio come precedentemente annunciato.

La trama segue le vicende di due fratelli elfi che vivono in un mondo dove un tempo esisteva la magia ma che ora è stata sostituita dalla tecnologia. Un giorno però scoprono che, grazie a un bastone magico, sono in grado di riportare in vita per un giorno il padre mai conosciuto. Qualcosa però va storto e i ragazzi riescono a riportare dall’aldilà soltanto metà papà. Per i due e mezzo non resterà che intraprendere un viaggio alla riscoperta della magia per riuscire a riportare indietro il padre tutto intero prima che scada il tempo.

Fonte: Box Office