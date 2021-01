Nel mondo dei cinecomic le cose non potrebbero andare meglio. Negli ultimi anni i cinefumetti hanno avuto infatti un aumento esponenziale del pubblico nelle sale, ottenendo un successo mai registrato prima e raggiungendo incassi da capogiro. I record di Avengers: Infinity War parlano chiaro: il film dei fratelli Russo ha infatti raggiunto il miliardo di dollari in soli 11 giorni, superando Star Wars: Il risveglio della Forza, che aveva raggiunto la meta al suo dodicesimo giorno.

È ovvio quindi che di fonte a uno scenario simile siano molte le star interessate ad entrare a far parte di questo mondo, tanto che parecchi attori si sono offerti o hanno espresso la volontà di interpretare personaggi Marvel o DC per rilanciare la loro carriera.

L’ultimo è Orlando Bloom, star de Il Signore degli Anelli e I Pirati dei Caraibi, che durante una recente intervista ha svelato che non disdegnerebbe affatto l’idea di interpretare un supereroe Marvel, in particolare Captain Britain:

«Sì, leggo un po’ [di fumetti Marvel] ogni tanto. Chi è quello britannico? Ah sì, Captain Britain! Ha un costume terribile però. E c’è anche Captain America, quindi cosa avranno intenzione di fare? Captain Britain contro Captain America?»

In effetti qualche tempo fa vi abbiamo annunciato che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva lasciato intendere che ci fosse posto per il personaggio di Brian Braddock all’interno dell’UCM, rivelando inoltre di aver avuto parecchie candidature per il ruolo. Quindi non è davvero da escludere l’arrivo di Captain Britain in un imminente futuro.

Chissà però se Orlando Bloom riuscirà a convincere i Marvel Studios? Voi come lo vedreste nei panni del supereroe fratello di Psylocke?

Fonte: HeroicHollywood

Foto: Getty