Quentin Tarantino è molto soddisfatto delle 10 nomination conquistate da C’era una volta… a Hollywood agli Oscar 2020, e di essere al fianco di autori del calibro di Martin Scorsese (The Irishman), Sam Mendes (1917) e Bong Joon-ho (Parasite), tutti acclamati cineasti che hanno dimostrato come il pubblico abbia ancora voglia di contenuti originali e di opere d’autore nonostante il proliferare di blockbuster, franchise e sequel.

Ha dichiarato Tarantino: «Per come la vedo io, i prodotti commerciali che appartengono ai conglomerati, i progetti che tutti conoscono perché fanno parte del loro dna tipo i cinecomic Marvel, i film di Star Wars, Godzilla e James Bond, non hanno mai avuto un anno migliore di questo. Questo doveva essere l’anno in cui il loro dominio sul mondo sarebbe dovuto completarsi. Ma in qualche modo non è stato così. Perché tanti film originali sono usciti ed esigevano di essere visti, di essere visti al cinema. […] Sono davvero fiero di essere candidato assieme agli altri film nominati. Penso che facendo la somma, ad aver tenuto testa quest’anno è il cinema che non si arrende allo status di blockbuster. Se quest’anno [i film originali] non l’avessero fatto, potevano non avere un’altra occasione. Questo è stato un anno davvero incredibile. Combattere contro qualcosa come Avengers: Endgame, di cui non si poteva non parlare da 1 mese prima della sua uscita a 1 mese dopo la sua uscita. Hanno provato a fare la stessa cosa con l’ultimo Star Wars, e penso non abbia funzionato, ma non potevi andare su un volo della United Airlines senza tutti i prodotti correlati, e anche la clip per la sicurezza sul volo aveva una scena di Star Wars».

Insomma, per Tarantino le candidature agli Oscar, il successo del suo film tra i critici e l’amore del pubblico dimostrano chiaramente che il futuro del cinema non appartiene necessariamente ai cinecomic Marvel e ai celebri franchise: voi che ne pensate al riguardo?

Fonte: Deadline

Foto: Getty Images