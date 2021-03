Con grande sorpresa di tutti, Natalie Portman ha calcato il red carpet degli Oscar 2020 indossando un mantello con su cucito i nomi delle registe donne snobbate dall’Academy, tra cui Lorene Scafaria (Le ragazze di Wall Street), Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Piccole donne), Alma Har’el (Honey Boy) e Céline Sciamma (Ritratto della giovane in fiamme).

Una forte forma di protesta, questa, che però non è stata apprezzata da Rose McGowan, che ha accusato la collega di essere un’ipocrita: «Questo è il genere di protesta che viene elogiato dai giornali mainstream per il suo coraggio. Coraggio? No, neanche un po’. Trovo quella di Natalie una forma di attivismo profondamente offensiva nei confronti di quelle tra noi che davvero s’impegnano. Non sto scrivendo questo in maniera amareggiata, lo sto scrivendo con disgusto. […] Natalie, tu hai lavorato con due registe donne nel corso della tua lunga carriera, e una di queste due eri te stessa. Hai una casa di produzione che ha ingaggiato solo una donna regista, cioè te stessa. Parlo di te perché sei l’ultima di una lunga lista di attrici che fingono d’interessarsi alle altre donne. Attrici che fingono di lottare per le donne, ma che in realtà non fanno nulla. Certo, le donne di tutto il mondo continueranno a comprare i profumi che promuovi, i film che fai, ma chi sei tu? […] Non c’è nessuna legge che dice che devi ingaggiare delle donne, lavorare con delle donne o sostenere le donne , ma dico, smettila di pretendere di essere questa sostenitrice, quando in realtà sostieni solo te stessa».

Insomma, delle parole durissime! Voi che ne pensate al riguardo?

Ecco il post della McGowan nella sua interezza.

Foto: Getty Images