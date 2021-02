null

Il Coronavirus sta cambiando radicalmente il mondo, anche quello del cinema. Non solo per il calendario delle uscite dei film completamente stravolto, con un sovraffolamento di titoli tra il 2021 e il 2022, ma anche per tutti quegli accorgimenti che saranno necessari per la riapertura delle sale. Al cinema d’ora in poi si andrà con mascherina e guanti e mantenendo le distanze di sicurezza, un sorta di ovattata condivisione della visione e delle emozioni che tanto manca agli appassionati di film. Anche il modo di rendere omaggio al cinema, attraverso Festival e le organizzazioni che consegnano i premi, si sta modificando completamente, tanto che l’Academy Awards ha appena ridefinito le regole per l’ammissione ai prossimi Oscar.

Oscar 2021 cambiano le regole

In competizione anche i film in streaming

Martedì i 54 membri del cda dell’Academy si sono riuniti via Zoom per votare i nuovi e meno rigidi parametri che riguardano l’eleggibilità dei film. Solo per la prossima edizione, quella degli Oscar 2021 particolarmente colpita a causa della pandemia e del lockdown dei cinema, saranno nominabili anche i film che non hanno avuto una distribuzione in sala (ovvero almeno una settimana di programmazione in una sala di Los Angeles). A una condizione però: per essere considerato, il film in streaming doveva aver precedentemente pianificato una uscita in sala. Terminata l’emergenza Covid-19, tornerà in vigore il precedente regolamento, con l’obbligo della distribuzione nei cinema dei film per almeno sette giorni.

Due categorie in una

Questo però non è l’unico cambiamento. Tra le nuove regole disposte dai vertici dell’Academy è stata introdotta anche quella dell’unione di più categorie in una sola. Come accadrà per il Miglior sonoro, che riunirà in un’unica voce i premi per il Miglior montaggio sonoro e il Miglior mixaggio sonoro. Questa modifica non è però conseguenza della pandemia ma del fatto che da anni i vincitori delle due categorie erano sempre gli stessi (tranne nell’ultima edizione del 2020 dove hanno vinto due film diversi, Le Mans ’66 e 1917). Dal comunicato ufficiale si evince che si potranno nominare fino a 2 montatori, 1 sound mixer e altri tre esperti di mixaggio.

Film in lingua straniera

Colpita dai cambiamenti anche la categoria che riguarda i film internazionali. Nell’edizione del 2021, per la prima volta nella storia degli Oscar, i titoli da inserire in gara verranno valutati da tutti i membri dell’Academy. Ma per poter votare dovranno aver visionato almeno una definita percentuale di opere che però verrà annunciata più avanti.

Inoltre, per poter essere eleggibili, i film in lingua straniera dovranno essere caricati in una apposita piattaforma streaming messa a disposizione dall’Academy per i propri membri.

Miglior Colonna Sonora

Anche le regole per l’ammissione nella categoria di Miglior colonna sonora sono state cambiate. La partitura, in caso di film del tutto inedito, è prevista a quota 60%, mentre per sequel e titoli di franchise, la quota sale all’80%.

Addio Dvd

Quella in arrivo poi sarà l’ultima edizione degli Academy Award a permettere l’invio dei film da guardare in Dvd ai membri che devono votare. Così come l’invio dei cd per valutare le colonne sonore o delle copie fisiche delle sceneggiature. Vietato anche l’invito a proiezioni o eventi legati alle nomination.

Oscar 2021

Vi ricordiamo che la cerimonia per la 93esima edizione degli Academy Awards è in programma (almeno per il momento) per il 28 febbraio 2021.