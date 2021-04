La pandemia da Coronavirus e il conseguente lockdown, negli Usa continua ad avere conseguenze importanti sul mondo del cinema. Anche se i set e i cinema si stanno avviando verso la riapertura, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di rinviare di ben due mesi la consegna degli Oscar 2021 e di modificare sostanzialmente tutto il suo calendario di cerimonie, compresa quella per l’apertura dell’Academy Museum of Motion Pictures.

Oscar 2021

La notte degli Oscar 2021, inizialmente programmata al 28 febbraio 2021, si terrà invece il 25 aprile 2021. Solo pochi giorni prima dell’apertura dei cancelli dell’Academy Museum of Motion Pictures il 30 aprile 2021, invece del 14 dicembre 2020 come previsto inizialmente.

«Per oltre un secolo, i film hanno svolto un ruolo importante nel confortarci, ispirarci e intrattenerci nei momenti più bui. Quelli che sicuramente stiamo attraversando quest’anno. La nostra speranza, nel prolungare il periodo di ammissibilità e la data dei nostri premi, è di fornire la flessibilità necessaria ai cineasti per finire e distribuire i loro film senza essere penalizzati per qualcosa al di fuori del controllo di tutti», hanno dichiarato il presidente degli Academy David Rubin e il CEO Dawn Hudson. «I prossimi Oscar e l’apertura del nostro nuovo museo segneranno un momento storico, riunendo i fan del cinema di tutto il mondo attraverso il cinema».

Cosa cambia per l’ammissione dei film

Le date sono cambiate anche per il periodo di ammissibilità dei film agli Academy Awards, le scadenze per la presentazione e gli eventi relativi alla stagione dei premi. Il periodo di ammissibilità per la valutazione degli Academy Awards è stato esteso oltre la scadenza standard del 31 dicembre: un film deve ora avere una data di uscita valida tra il 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021. La scadenza per la presentazione delle categorie speciali (film d’animazione, documentario lungometraggio, cortometraggio documentario, lungometraggio internazionale, cortometraggio animato, cortometraggio live action) è il 1° dicembre 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle categorie di opere generali, tra cui Miglior film, Miglior colonna sonora e Canzone originale, è ora il 15 gennaio 2021.

Durante questo periodo, è diventato necessario apportare modifiche eccezionali al programma annuale dei premi. L’intento per il futuro è quello di tornare alla premiazione dell’eccellenza per i film usciti nell’anno solare gennaio-dicembre. Le future finestre di ammissibilità e la data dello spettacolo Oscar per il 2022 saranno annunciate in un secondo momento.

Tutte le date degli Academy Awards:

Inizio votazioni preliminari: 1 febbraio 2021

Fine votazioni preliminari: 5 febbraio 2021

Annuncio shortlist Oscar: 9 febbraio 2021

Inizio votazioni per le nomination: 5 marzo 2021

Fine votazioni per le nomination: 10 marzo 2021

Annuncio nomination agli Oscar: 15 marzo 2021

Oscar Nominees Luncheon: 15 aprile 2021

Inizio votazione finale per decretare i vincitori: 15 aprile 2021

Museum Gala: 17 aprile 2021

Fine votazione finale per decretare i vincitori: 20 aprile 2021

Cerimonia degli Oscar: 25 aprile 2021

Ancora da decidere invece la data per i premi scientifici e tecnici, prevista inizialmente il 20 giugno 2020. Mentre quest’anno non si terrà l’Academy’s Governors Awards, l’annuale celebration che si teneva al Ray Dolby Ballroom di Hollywood che si sarebbe dovuto svolgere in autunno.