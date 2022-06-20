Paramount+ arriva in Italia: i film, le serie e le novità del nuovo servizio streaming

Nella galassia dello streaming stanno per arrivare altre migliaia di ore di contenuti: Paramount, una delle major attive già dall’epoca del cinema muto, è pronta a inaugurare anche in Italia Paramount+, un nuovo servizio per un pubblico di tutte le età.

Il lancio di Paramount+ è fissato a settembre 2022 e, nel comunicato stampa diffuso oggi, sono stati resi noti alcuni grandi titoli che saranno disponibili sulla piattaforma. A partire dall’attesissima serie Tulsa King con Sylvester Stallone, quindi 1932 con Helen Mirren ed Harrison Ford, ma anche i primi Paramount+ Original italiani.

Tra le 8.000 ore disponibili, un mix di novità e contenuti esclusivi, ci saranno infatti anche alcune produzioni italiane come Circeo, la serie prodotta da Cattleya in collaborazione con VIS, Paramount+ e RAI Fiction che ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975, raccontando quanto abbia cambiato radicalmente la società italiana dell’epoca e contribuito alla lotta per i diritti delle donne. La protagonista della serie è Greta Scarano (Suburra, Speravo de morì prima).

Altra produzione italiana per Paramount+ Original sarà la commedia romantica 14 giorni, scritta e diretta da Ivan Cotroneo e che racconta la storia di una coppia, una casa, una crisi esplosiva e due settimane di clausura forzata. In arrivo anche Corpo Libero, coproduzione Indigo Film e Network Movie, in coproduzione con ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+, in associazione con All3Media International Limited: l’avvincente thriller tratto dall’omonimo libro di Ilaria Bernardini e scritta con Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari, segna l’esordio alla regia di fiction di Cosima Spender e Valerio Bonelli, gli autori della docuserie SanPa.

Nel 2023, invece, arriverà sempre su Paramount+ Miss Fallaci, una serie originale Original dedicata ad una delle più grandi protagoniste del giornalismo italiano e internazionale: racconterà con ironia e irriverenza le esperienze della giovane reporter Oriana Fallaci nelle New York e Hollywood di fine anni ’50, prima che diventasse la prima donna italiana inviata di guerra. Per gli appassionati di biopic, arriverà anche la serie in sei puntate sulla vita del cantante e attore spagnolo Miguel Bosé.

Il catalogo di Paramount+ sarà arricchito anche dalle stelle più luminose nella galassia della major: le produzioni internazionali di SHOWTIME®, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, NickJr e Smithsonian, tutti in unico posto. Questo significa che nel nuovo servizio streaming troveranno spazio i franchise di Star Trek (di cui sono in arrivo due nuove serie, Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Prodigy), South Park e gli MTV Shores, gli show preferiti dai bambini e famiglie come SpongeBob SquarePants, PAW Patrol e tanti nuovi Original basati sui personaggi più amati di Nickelodeon.

Tra i contenuti internazionali che finalmente sbarcheranno in Italia, ci saranno la serie con con Miles Teller e Juno Temple The Offer, che porterà gli spettatori nel dietro le quinte del cult Il Padrino, e Jerry & Marge Go Large la commedia con protagonisti Bryan Cranston e Annette Bening. Le novità proseguono con 1883, nuova serie western ideata da Taylor Sheridan e prequel di Yellowstone, e Grease: Rise of the Pink Ladies, il prequel dei celebri film di Grease, basato sull’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey.

Per gli amanti degli spy drama ecco invece Rabbit Hole, 8 episodi con protagonista Kiefer Sutherland che interpreta un maestro dell’inganno nel mondo dello spionaggio aziendale. Come detto, su Paramount+ approderanno anche Tulsa King, il crime drama con Sylvester Stallone nel ruolo di un boss mafioso, e un’altra serie ideata da Taylor Sheridan, 1932, incentrata sulla famiglia Dutton durante il periodo dell’espansione occidentale, il proibizionismo e la Grande Depressione.

Dal catalogo SHOWTIME®, invece, sulla nuova piattaforma saranno disponibili serie come First Lady, dedicata a tre iconiche first lady della storia degli Stati Uniti (con Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson); American Gigolò, la serie basata sul celebre film; Super Pumped: The Battle for Uber, con Joseph Gordon-Levitt e Uma Thurman; quindi anche The Man Who Fell to Earth, attesissima serie TV tratta al romanzo di Walter Tevis.

Paramount+ sarà disponibile on line sul sito dedicato, su mobile via app iOS e Android, SKY Q e Smart TV. Grazie alla partnership con SKY, inoltre, gli abbonati a Sky Cinema potranno avere accesso a Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Foto: Paramount