Paul Haggis, il regista premio Oscar fermato a Ostuni: è accusato di violenza sessuale su una donna

Il regista canadese premio Oscar Paul Haggis è stato sottoposto a fermo nella giornata di oggi, domenica 19 giugno, a Ostuni (Brindisi), con contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari ai domiciliari. L’accusa formulata a suo carico è di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

Come riferisce la Procura di Brindisi in una nota, il regista avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni a Ostuni, città pugliese in cui si trovava per partecipare alla prima edizione di Allora Fest, Festival Internazionale di Cinema, Arte e Musica in programma dal 21 al 26 giugno.

Stando agli inquirenti, la donna sarebbe stata accompagnata in seguito dal regista all’aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell’alba, in precarie condizioni fisiche e psicologiche. La donna ha ricevuto sul posto l’assistenza e le prime cure del personale di Aeroporti di Puglia e della polizia di frontiera, venendo poi accompagnata negli uffici della squadra mobile e in seguito all’ospedale Perrino di Brindisi, dov’è stato attivato il “protocollo rosa” per le vittime di violenza. In seguito la donna, che secondo alcuni fonti locali sarebbe inglese, ha formalizzato la denuncia contro Haggis per le violenze che si sarebbero consumate in un hotel di Ostuni.

«Il provvedimento eseguito scaturisce – riferisce la Procura – da una serrata ed articolata attività di indagine, condotta dalla squadra mobile, che ha raccolto elementi probatori sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria». Il regista, secondo quanto riferito, conosceva da tempo la presunta vittima, che a seguito di uno degli episodi di violenza sarebbe stata costretta a farsi medicare. Nel provvedimento di fermo è stato richiesto inoltre l’incidente probatorio della parte offesa, al fine di cristallizzare le dichiarazioni rese.

Haggis vinto nel 2006 il Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale del film Crash – Contatto fisico e per lo stesso film ha ricevuto la candidatura all’Oscar per il miglior regista e vinto il David di Donatello per il miglior film straniero. Il film conquistò anche l’Oscar come miglior film. Tra i film da lui sceneggiati anche Million Dollar Baby e Flags of Our Fathers di Clint Eastwood e Casino Royale, il primo Bond movie con Daniel Craig.

Il regista e sceneggiatore non è nuovo a questo tipo di accuse. Nel 2018 quattro donne accusarono Haggis di averle molestate e la prima a incolparlo fu l’addetta stampa Haleigh Breest, che raccontò di essere stata costretta a un rapporto orale e di essere stata poi violentata dopo una première del 2013. Le altre tre donne riferirono di come il regista, dopo aver tentato di baciarle e aver ottenuto un loro rifiuto, divenne più aggressivo.

Haggis negò le accuse parlando di rapporti consensuali con Breest e sostenne che quest’ultima aveva tentato di estorcergli 9 milioni di dollari. Lo scorso anno il cineasta chiese al giudice di accelerare i tempi della causa civile, affermando di essere prossimo alla bancarotta e di non poter coprire le spese legali di due milioni di dollari, anche a causa della difficoltà nel trovare nuovi ingaggi date le accuse ai suoi danni.

Fonte: la Repubblica (ed. Bari)

Foto: Getty (Sebastian Reuter/Getty Images)