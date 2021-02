null

Ritorna per il secondo anno consecutivo, nel corso del prossimo Festival di Venezia (2-12 settembre), il Filming Italy Best Movie Award, premio ideato e diretto da Tiziana Rocca e dall’Amministratore Unico di Duesse Communication Vito Sinopoli.

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo chiesto di votare il meglio del cinema e delle serie tv, ma ad oggi possiamo già annunciarvi un primo riconoscimento che verrà consegnato durante la cerimonia di gala: il Filming Italy Best Movie International Award, che andrà a Pedro Alonso, attore spagnolo amato dal pubblico di tutto il mondo grazie al ruolo di Andrés de Fonollosa alias Berlino in La casa di carta, acclamata serie Netflix.

Attivo dagli anni ’90, il nostro era ben noto in patria ancor prima di raggiungere la popolarità internazionale, e nel corso della sua carriera ha recitato sia al cinema che a teatro e in televisione. In aggiunta, Alonso ha anche scritto un libro (Libro de Filipo, uscito in Spagna e Argentina a giugno) ed è impegnato come pittore con il nome d’arte Pedro O’Choro.

Nel 2019, ricordiamo che il Filming Italy Best Movie Award ha visto sfilare tra gli ospiti nomi del calibro di Isabelle Huppert, Terry Gilliam, Rossy De Palma e Marco Bellocchio.