Tra le scene più discusse dell’intero MCU, quella della morte di Iron Man rimane sempre al primo posto. Non solo per via dei micro-traumi causati ai fan dell’eroe, ma anche perché in molti continuano a chiedersi come abbia fatto un umano a sostenere un’energia in grado di devastare il braccio di Hulk e di danneggiare persino Thanos.

Sappiamo infatti che si tratta di una forza capace di uccidere la maggior parte degli esseri viventi; e per quanto sia in grado di renderlo forte in combattimento, non siamo affatto certi che l’armatura di Iron Man, da sola, fosse sufficiente a sostenere una simile potenza. Allora come avrà fatto Tony ad indossare il Guanto dell’Infinito e a schioccare le dita qualche secondo dopo?

Ovviamente non possiamo esserne certi, ma il sito CB riporta un post virale che potrebbe effettivamente far luce sul mistero. Un fan ha infatti individuato una particolare frase pronunciata nel primo film di Iron Man, quando Tony si trova ancora prigioniero nella grotta insieme al fisico Ho Yinsen, colui che gli impianta nel petto il primo prototipo di quello che poi diventerà il reattore Arc.

L’uomo ad un certo punto dice a Stark: «Questo potrebbe far battere il tuo cuore per 50 vite». E a quel punto il futuro eroe risponde: «Già, oppure potrebbe fare qualcosa di grande per 15 minuti».

Che sia stato dunque il reattore ad assorbire l’energia delle Gemme, consentendo così a Tony di sostenerne da solo il potere? Potrebbe essere un’ipotesi del tutto plausibile, considerando la scienza dell’MCU.

Un’ipotesi che, inoltre, ci piace anche a livello concettuale: il cuore di Iron Man, in fondo, era sopravvissuto proprio per condurlo fino a quel preciso momento. Voi cosa ne pensate?