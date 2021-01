È ormai da un po’ di tempo che si specula circa la possibilità che a interpretare James Bond, una volta che Daniel Craig avrà definitivamente mollato il ruolo, sia una donna, e sappiate che a concordare con quest’idea è anche Pierce Brosnan, che ha indossato i panni di 007 in film come Il mondo non basta e Il domani non muore mai.

Ha dichiarato il nostro durante un’intervista con Hollywood Reporter: «Sì! Abbiamo visto gli uomini interpretarlo per 40 anni. Toglietevi dai piedi, uomini, e mettete una donna. Penso che sarebbe esaltante, sarebbe eccitante». Eppure, nonostante molti sembrino concordare con questo cambio di rotta, Brosnan pensa che una svolta simile sia alquanto improbabile. Il motivo? La produttrice della saga, Barbara Broccoli! «Non penso che succederà con i Broccoli. Non credo che accadrà mentre ci saranno loro», ha spiegato l’attore.

Insomma, voi che ne pensate in proposito? Vi piacerebbe avere un Bond al femminile? Nel dubbio, ricordiamo che il prossimo capitolo del franchise, No Time to Die, uscirà nelle sale italiane l’8 aprile del 2020. A dirigere l’avventura è Cary Fukunaga, mentre ad affiancare Craig nel cast sono Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Lashana Lynch, Rory Kinnear e Billy Magnussen.

Fonte: THR