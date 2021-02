Pokémon – Detective Pikachu non uscirà nelle sale italiane prima del 9 maggio, ma sappiate che il film è già stato mostrato in anteprima alla stampa americana, e come di consueto, ecco arrivare online i primi commenti sui social. Come sarà stato accolto il live action? Ebbene, in maniera molto positiva!

«Se il Ryme City di Detective Pikachu fosse un posto reale, lo visiterei già domani. Il film è molto divertente e pieno di easter eggs. I fan dei Pokemon lo ameranno, ma il film dà anche il benvenuto a coloro che non sono familiari a questo mondo», ha scritto ad esempio Steven Weintraub di Collider, a cui fa eco il commento di Terri Schwartz, penna di IGN: «Ho appena visto Detective Pikachu e il mio primo pensiero è, OH MIO DIO COME HANNO FATTO A FARE UN PIKACHU COSÌ CARINO!!! Il film azzecca completamente il mondo dei Pokemon, e solo vedere le creature in live action vale il prezzo del biglietto. Se amate i Pokemon, amerete questo film».

Dal canto suo, David Crow di Den of Geek va anche oltre definendo Detective Pikachu «il miglior film tratto da un videogioco mai realizzato», mentre per Dan Casey di The Nerdist, «Detective Pikachu è una gioia dall’inizio alla fine, un film che senti col cuore, una storia incessantemente affascinante». Qui invece il pensiero di Marah Eakin, giornalista di The AV Club: «Detective Pikachu è così carino. Divertimento per l’intera famiglia. Gli ossessionati dei Pokemon saranno accontentati, ma anche i novizi sapranno seguire la storia, e magari verranno pure risucchiati in questo mondo. Sintetizzando: voglio coccolare Pikachu».

Insomma, tante parole di elogio! Diretto da Rob Letterman, già responsabile del tenero Piccoli brividi, ricordiamo che il film vanta un cast formato da Justice Smith, Suki Waterhouse, Ken Watanabe, Kathryn Newton, Rita Ora e, come doppiatore di Pikachu, Ryan Reynolds.

Fonte: Twitter