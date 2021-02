Avevamo conosciuto Ralph Spaccatutto nel film d’animazione omonimo del 2012, in qualità di villain di un videogame avente per protagonista la sua nemesi affettuosa e positiva, Felix Aggiustatutto. Una riflessione ludica e straordinariamente ironica sul ruolo del cattivo e i suoi condizionamenti sociali e psicologici, ma anche una lente d’ingrandimento tanto su un archetipo fiabesco incancellabile e valido dalla notte dei tempi quanto sul rapporto tra questa maschera e gli stereotipi che essa inevitabilmente porta con sé.

Sei anni dopo (gli stessi trascorsi nell’arco narrativo della storia), ecco arrivare finalmente anche nelle sale italiane il sequel Ralph spacca Internet, in cui il nostro irresistibile (anti)eroe, insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, dovrà viaggiare per i mille canali del Wold Wide Web in cerca di un pezzo di ricambio utile per salvare Sugar Rush, il videogioco cui appartiene la sua migliore amica. Dal mondo dei videogiochi arcade passiamo dunque, tramite collegamento Wi-Fi, a quello della rete, ma la sostanza non cambia: il gigante e la bambina, ancora una volta, si ritroveranno alle prese con uno strabiliante quanto stratificato universo costellato di avventure e di pericoli, costruito su misura per una strana coppia destinata a convivere in maniera sorprendente e illuminante e a gettare il cuore oltre qualsiasi ostacolo.

Il film, diretto da Phil Johnston e Rich Moore, è arrivato in sala l’1 gennaio e sta registrando un ottimo successo di pubblico: nella sola giornata di ieri ha incassato 1 milione di euro salendo a 2,7 milioni totali due giorni.

In fondo all’articolo, potete trovare il link per leggere la recensione nel dettaglio.

RALPH SPACCA INTERNET: LA NOSTRA RECENSIONE DEL FILM D’ANIMAZIONE